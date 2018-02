Stadt will Hochwasserschutz in Lichtental verbessern

Baden-Baden - Mit erheblichen Investitionen will die Stadt in diesem Jahr den Hochwasserschutz in Lichtental im Bereich des Übels- und des Grobbaches deutlich verbessern. Dies beinhaltet auch die Versetzung und Erneuerung der Holzhofbrücke. Vorgesehen sind Investitionen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro. Damit wird sich heute der Bauausschuss befassen.

Bei starken Regenfällen muss der Übelsbach große Wassermengen aus dem Wald abführen und in den Grobbach einleiten. Doch die Leistungsfähigkeit des Übelsbaches ist gering, so dass bei kräftigen Niederschlägen schnell die Ufer überspült werden und das Wasser dann über die Straße läuft. Durch diverse Maßnahmen will man hier nun die Abflusskapazität verbessern. Dies beinhaltet unter anderem die Installierung eines Geröllfangs am Ortseingang, der vor allem Gehölze abfangen soll, die sonst zum Aufstauen des Wassers führen. Mehrere Überfahrten über den Übelsbach gilt es zu ertüchtigen, und die Engstelle an der Einmündung in den Grobbach muss entschärft werden.

Ebenso will man am Grobbach im Bereich des Forstamtsgeländes durch Modellierungsmaßnahmen und Böschungssicherungen erreichen, dass ein 100-jähriges Hochwasser problemlos aufgenommen und abgeleitet werden kann. Dadurch, so stellt die Verwaltung fest, ließen sich die Hochwassergefahren in Lichtental erheblich entschärfen.

Dazu ist allerdings ein Neubau der Holzhofbrücke erforderlich, die in ihrem jetzigen Zustand lediglich ein 5- bis höchstens 20-jähriges Hochwasser bewältigen könnte. Diese Brücke zum Gelände des Forstamts weist ohnehin starken Sanierungsbedarf auf, so dass nach der letzten Überprüfung die Nutzlast reduziert werden musste. Aus diesem Grund ist sie für den Forstbetrieb nicht mehr ausreichend tragfähig.

Der nötige Neubau soll für den Schwerlastverkehr konzipiert werden, um einen reibungslosen Betriebsablauf für die Forstverwaltung zu gewährleisten. Der zweite große Vorteil eines Neubaus ist die dadurch mögliche Lageverschiebung der Brücke rund 50Meter flussaufwärts, was die Ableitung eines 100-jährigen Hochwassers ermöglicht. Das alte Brückenbauwerk könnte man dann entfernen, wodurch eine problemlose Verbesserung der Übelsbacheinleitung möglich wäre, die sich momentan direkt im Brückenbereich befindet. Der Ersatzneubau der Brücke würde auch eine direktere Zufahrt für Besucher des Freizeitgeländes (Spielplatz) an der Sägmüllermatte ermöglichen ohne größere Inanspruchnahme des Forstbetriebsgeländes.

Die Brückenverlagerung möchte die Stadt verbinden mit dem Bau einer neuen, barrierefrei gestalteten Bushaltestelle "Höllhäuserweg" am künftigen Brückenstandort an der Geroldsauer Straße, die dann auch verbunden wäre mit einer Fußgänger-Lichtsignalanlage. Dies würde eine direkte Anbindung an den neuen Geh- und Radweg zur Geroldsauer Mühle und zum neuen Spielplatz bieten. Die bestehende Bushaltestelle "Höllhäuserweg" ist nicht mehr zeitgemäß und soll nach Fertigstellung der Baumaßnahmen zurückgebaut werden.

Mit den Arbeiten am Hochwasserschutz und an der Brückenverlegung will die Stadt voraussichtlich in diesem Frühjahr beginnen.