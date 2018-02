Bürger äußern Sorgen und Unmut

Baden-Baden - Dass in ihrer Nachbarschaft zu viel Verkehr und zu hohe Gebäude entstehen, das befürchten viele Bewohner in Oosscheuern. Bei der Infoveranstaltung zum Bauvorhaben "Dienstleistungsbereich Aumattstraße" am Dienstagabend im Saal "La Societé" äußerten viele der etwa 120Anwesenden ihre Sorgen und ihren Unmut über die Pläne, die allerdings noch nicht definitiv beschlossen sind.

Der Stadtplaner Gregor Bäumle stellte die Ergebnisse eines städtebaulichen Wettbewerbs vor, die Basis für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden sollen. Demnach soll als "Visitenkarte der Stadt" ein parkähnlicher Bereich mit einer Verzahnung von Natur und Gebäudestruktur entstehen, weitgehend ohne Zäune, um einen leichten Zugang zur Oos zu ermöglichen. Daneben sind mehrgeschossige Gebäude vorgesehen, in denen vor allem Büros für etwa 400 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen (wir berichteten).

"Die momentane Schaltung der Ampel an der Jagdhausstraße ermöglicht gerade einmal etwa fünf Autos die Auffahrt auf die B500 in einer Grünphase", kritisierte ein Teilnehmer und verwies auf das Verkehrschaos, das jetzt schon entstehe, wenn bei Fußballspielen im Aumattstadion Fans an- oder wieder abfahren würden. Mit möglicherweise 400 zusätzlichen Autos der neuen Arbeitnehmer sei das Verkehrschaos vorprogrammiert. "Bei der Ampelschaltung gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten", stellte Stadtplaner Bäumle hierzu fest. Auf die Frage, warum dies nicht schon geschehen sei, erklärte er, dies sei technisch sehr kompliziert.

Eine Frau wollte von den Vertretern der Stadt wissen, ob es richtig sei, dass der Baden-Badener Unternehmer Wolfgang Grenke bereits die Genehmigung erhalten habe, ein siebengeschossiges Bürogebäude in der Aumattstraße zu bauen. "Wenn Herr Grenke baut, sitzen wir im Dunkeln!", protestierte sie. Die Antwort von Baubürgermeister Alexander Uhlig blieb unkonkret, es sei besser, ein Baukonzept zu erarbeiten, anstatt die Entwicklung dem Zufall zu überlassen, und Änderungen des Bebauungsplanes seien nach wie vor möglich. Eine weitere Teilnehmerin erklärte, sie sei grundsätzlich dafür, den Stadtteil zu entwickeln, allerdings nähme die offenbar geplante Höhe einiger Gebäude "der Umgebung die Luft zum Atmen".

Wolfgang Grenke selbst ergriff Partei für den Umbau des Viertels, er wolle hier investieren, sagte er. So sei der Platz in Baden-Oos begrenzt, wo bereits ein großes Firmengebäude seines Unternehmens steht. "Wir wachsen weiter", begründete er sein Engagement, außerdem sei er mit dem Stadtteil emotional verbunden. Welche rechtlichen Schritte ihm offenstünden, wenn er juristisch gegen die Bebauungspläne vorgehen möchte, wollte ein Teilnehmer wissen. Alexander Uhlig erklärte hierzu, als letzte Möglichkeit könne er eine Normenkontrollklage erheben. Oberbürgermeisterin Margret Mergen dankte den Bürgern am Ende für ihr Kommen und dass sie sich an dem Entwicklungsprozess beteiligten. Die Stadt wolle die Menschen dabei mitnehmen, hatte sie zu Beginn der Veranstaltung ausdrücklich betont. Die nächste Chance dazu besteht in öffentlichen Gemeinderatssitzungen.