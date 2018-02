Rebland-CDU fordert "Augenblick-Punkte"

(red/sre) - Einen Vorschlag, um die Rebland-Wanderwege noch attraktiver zu gestalten, hat die CDU-Fraktion im Rebland-Ortschaftsrat dieser Tage erneut ins Spiel gebracht. Wie aus einem Schreiben des Fraktionssprechers Hermann Winterhalter an die Ortsverwaltung hervorgeht, hat Winterhalter bereits im vergangenen November mündlich angeregt, an den Wanderwegen einen oder mehrere sogenannte "Augenblick-Punkte" einzurichten. Solche Aussichtspunkte gibt es nach BT-Informationen unter anderem in Sasbachwalden und Bühlertal, wo sie auch touristisch vermarktet werden. So gibt es in Bühlertal etwa eine Augenblick-Runde mit verschiedenen Aussichtspunkten, die auch auf einem speziellen Flyer beworben wird.

Winterhalter beantragt nun schriftlich im Namen der CDU-Fraktion im Ortschaftsrat, im Rahmen des Wanderwegekonzeptes im Rebland einen oder mehrere "Augenblick-Punkte" einzurichten. Als Standorte werden die Rebberghütte am Büchelberg in Neuweier und die Josefs-Kapelle in Varnhalt vorgeschlagen. Die "Augenblick-Punkte" sollen, so die Idee, in die entsprechenden Werbe-Flyer für Weintouren und Wandertouren aufgenommen werden. "Diese Augenblick-Punkte könnten in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord errichtet werden", schreibt Winterhalter. Gleichzeitig bittet er zu prüfen, ob eine Förderung mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der Lotterie Glücksspirale oder der Europäischen Union möglich ist.