Tierfriedhof kaum nachgefragt

Von Sarah Reith Baden-Baden - Seit fast zwei Jahren ist der Baden-Badener Tierfriedhof wieder in Betrieb - nach einem zähen Rechtsstreit mit dem früheren Betreiber und vielen negativen Schlagzeilen. Auf dem Areal bei der Bußackerhütte hat nun das Forstamt das Zepter in der Hand und ein naturnahes, aber lichtes und gepflegtes Gelände geschaffen. Nur die Nachfrage lässt zu wünschen übrig: Bislang wurden erst sechs Bestattungen durchgeführt. Das überrascht auch Forstamtsleiter Thomas Hauck: Vor der Wiedereröffnung habe es viele Nachfragen gegeben, und man sei davon ausgegangen, dass das Angebot gewünscht werde, erinnert er sich. Zudem sei das Konzept eines Friedwaldes als möglichst naturnahe Bestattungsform für Menschen sehr beliebt - warum also nicht auch für Tiere? Hauck deutet auf eine kleine Tanne, die sich ihren Weg durchs Laub gebahnt hat: Das wäre doch ein schöner Platz für ein Grab, meint er dann. Man könne bei jedem Besuch sehen, wie der Baum ein Stück gewachsen sei. Dass das frische Grün von Wild beschädigt wird, ist jedenfalls ausgeschlossen: Der Zaun rund um das Areal wurde erneuert, um dieses sicher vor Wildschweinen zu machen. Auch das hat aber offenbar nur wenige Tierbesitzer bisher überzeugt. Allerdings macht die Stadtverwaltung auch keinerlei Werbung für den Service, wie Hauck zugibt: Da Forstamtsmitarbeiter zwar für die Pflege des Areals verantwortlich sind und die Gräber ausheben, für die Bestattungen selbst aber mit drei Tierbestattungsfirmen zusammenarbeiten, sei man davon ausgegangen, dass diese Unternehmen das Angebot publik machen. So suchte man Informationen und eine Anfahrtsbeschreibung zum Tierfriedhof auf der städtischen Internetseite bisher vergebens. Das soll sich nun aber ändern: In den nächsten Tagen werde man entsprechende Hinweise ergänzen, verspricht Hauck auf Nachfrage. Auch der Preis könnte womöglich den einen oder anderen abschrecken, vermuten Hauck und Dieter Faltin vom Forstamt. Tierbesitzer müssen für ihren verstorbenen Liebling mindestens fünf Jahre lang eine Grabpflege finanzieren: Dafür fließen - je nach Gewicht des Tiers und damit Größe des Grabes - zwischen 50 und bis zu 150Euro pro Jahr ans Forstamt. Hinzu kommen die Kosten, die der Tierbestatter für das Abholen und Beerdigen des Tiers verlangt. Auch nach Ablauf dieser Zeit wird das Grab aber nicht neu besetzt, betont Hauck. Es sei in Anbetracht der Größe des Areals gar nicht nötig, an den bestehenden Ruhestätten zu rühren: "Wir haben Kapazitäten für die nächsten 100 Jahre." Die Preise für die Pflege müsse man verlangen, um die entstehenden Kosten einigermaßen zu decken, erläutern Hauck und Faltin: Insbesondere das Ausheben des Grabes sei teuer. Außerdem werde das Areal gemäht, und die Wege würden in Ordnung gehalten. Wie vielfach berichtet, war das Gelände im Frühjahr 2016 nach einer mehr als dreijährigen Pause und vielen Verzögerungen wieder in Betrieb gegangen. Bereits im März 2013 hatte die Stadtverwaltung das Pachtverhältnis mit dem früheren Betreiber gekündigt und sich damit auch vor Gericht durchgesetzt. Dort war unter anderem thematisiert worden, dass der frühere Pächter Tierkadaver nicht beerdigt, sondern in Betonwannen gelegt hatte. Auch Müll auf dem Gelände hatte für Ärger gesorgt. Vor diesem Hintergrund entschied man beim Forstamt, den Tierfriedhof künftig selbst zu betreiben und dabei keine aufwendigen Grabanlagen mit Schmuck und christlichen Symbolen zuzulassen, sondern nur noch naturnahe, schlichte Steine auf dem Waldboden. An dieses Konzept glaubt man immer noch: "Vielleicht braucht es seine Zeit", meint Hauck. Immerhin seien seit Beginn dieses Jahres schon zwei Bestattungen erfolgt, womöglich würden es also allmählich mehr. Informationen und Kontaktdaten der Tierbestattungsunternehmen gibt das Forstamt unter (07221) 931684 weiter. Kommentar

