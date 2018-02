Angst vor "brutalen Veränderungen"

Sinzheim - "Die Idylle vor Ort wird vermarktet und kaputtgemacht", empörte sich Ilona Benz gestern. Sie ist die Sprecherin der Bürgerinitiative (BI) "Nachhaltige Zukunft Ebenung", die sich gegen die geplante Erweiterung des Weinguts Kopp (wir berichteten) wehrt und sich gestern in einem Gespräch an die Presse wandte.

Der Gemeinderat hatte im November einstimmig die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die Erweiterung des Weinguts beschlossen. Geplant ist entsprechend der Wünsche des Betreibers, Winzermeister Johannes Kopp, eine anderthalb bis zweigeschossige Wein- und Sektkellerei mit Seminarräumen (30 Plätze), Vinothek (20 Plätze drinnen und 20 Plätze draußen), Gaststätte mit etwa 80 Sitzplätzen, Terrasse (50Plätze), Betriebswohnung sowie Stellplätze für 24 Pkw und 22 Fahrräder.

Die BI, die mittlerweile 36 Mitglieder fasst, hat sich bereits im August 2017 gegründet, nachdem, so betonen es die Anwesenden im Gespräch, die meisten Ebenunger Bürger erst aus der Presse vom Ausmaß des Projekts erfahren hatten. Zwar hätte Kopp einigen Ebenungern im Vorfeld seine Pläne erläutert, die Situation jedoch "verharmlost", so Benz. Denn die geplante Erweiterung mit fast 200 Sitzplätzen stehe in keiner Relation zur Ortsbevölkerung mit nur knapp 80Einwohnern. Gegen eine bloße Erweiterung des Weinguts, wie es im Juli in einer ersten Bürgerinfo hieß, hätten die Mitglieder der BI nichts einzuwenden, macht Rainer Ohlinger klar. Jedoch handle es sich hierbei um eine "Erweiterung im Sinne der Einrichtung eines neuen Gewerbezweigs". Gar von "Angst" spricht Ingrid Ohlinger. Der in den Gemeindeunterlagen benutze Begriff der "Erlebnisgastronomie" sei nicht greifbar, das Leben im kleinen Ort würde sich "brutal verändern".

Neben der Veränderung des Landschaftsbildes, die der kubistische Bau in den Reben bewirken würde, basiert der Widerstand der BI vor allem auf den Punkten Verkehr und Lärm, wie Benz erläutert.

Verkehr: In einem Brief des von der BI hinzugezogenen Anwalts vom 22. Januar nach Offenlegung des Bebauungsplanentwurfs wird von einer "oberflächlichen" Behandlung der bevorstehenden Verkehrsaufkommen gesprochen. Kopp hatte sich im Gemeinderat bereiterklärt, den Wirtschaftsweg über die Reben so zu ertüchtigen, dass die An- und Abfahrt der Besucher nicht durch Ebenung erfolgt. Ingrid Ohlinger: "Die Gemeinde geht davon aus, dass Johannes Kopp das auch macht" - Rechtssicherheit, ob dies je stattfindet, habe man jedoch keine. Laut einer Stellungnahme der BI stellte die Gemeinde Sinzheim zudem in der Gemeinderatssitzung im November fest, dass das Planungsgebiet durch den Ort erschlossen werde. Dafür seien die Straßen, teilweise als Wanderwege ausgewiesen und an einigen Stellen gerade einmal 3,75 Meter breit, nicht gemacht, erklärt Rainer Ohlinger.

Lärm: Vom "Kesseleffekt" in Ebenung spricht Benz und nennt als Beispiel den Varnhalter Fastnachtsumzug, den man bis in den Ort höre. Rainer Ohlinger befürchtet einen "unverhältnismäßigen massiven Eingriff in das Alltagsleben der Bewohner" durch geplante Öffnungszeiten bis 24 Uhr.

Ein weiterer Kontrapunkt ist für BI-Mitglied Angelika Binz, dass die Benennung von Ausweichflächen für den zu bebauenden Grüngürtel nur "wachsweich" erfolgt sei. Die Erweiterung sei Streitpunkt im Dorf, schon jetzt leide die soziale Gemeinschaft, fügt Binz an.

Außerdem kritisiert die BI das Vorgehen der Gemeinde stark. Laut Benz fühle man sich vom Gemeinderat in keinster Weise ernst genommen und vom Bürgermeister zu wenig gehört. Benz: "Wir erwarten endlich eine Stellungnahme des Bürgermeisters." Und Ingrid Ohlinger fügt an: "Falls der Beschluss gefasst wird, werden wir notfalls klagen. Wir schöpfen alle Mittel aus."