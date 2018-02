Diskussion über höhere Beiträge

Baden-Baden - Der Baden-Badener Tennis-Club "Rot-Weiss" hat einen neuen Präsidenten. Nach neun Jahren an der Spitze des Traditionsvereins ist Ingo Auer bei den Vorstandswahlen am Mittwochabend nicht mehr angetreten. Die Mitgliederversammlung wählte Gregor Krampe zu seinem Nachfolger.

Auch das Amt des Sportwarts ging in neue Hände über, die Versammlung entschied sich in geheimer Wahl für Sascha Pertratschek, der damit Teo Jägersberg ablöst. Die Funktion des Jugendwarts übt künftig Kikki Rupprecht aus, nachdem Carsten Otte nicht mehr zur Wahl angetreten war. Das Amt des Schatzmeisters bleibt in den bewährten Händen von Henrik Rosatti.

Auer zog in seinem letzten Bericht eine positive Bilanz. Das Jahr 2017 sei ein erfolgreiches Tennisjahr gewesen, zwei herausragende Erfolge seien der Aufstieg der Damenmannschaft in die Badenliga und der Gewinn der Badischen Meisterschaft der U16 Juniorinnen. Auer blickte auch zurück auf die vergangenen zehn Jahre, in denen der Verein insgesamt 400000 Euro investiert habe, unter anderem in ein neues Hallendach, eine neue Heizung sowie in den Umbau der Sanitäreinrichtungen in der Halle und in der Lichtentaler Allee.

Als einer seiner letzten Amtshandlungen nahm Auer dann die Ehrung langjähriger Mitglieder vor, bevor er mit viel Applaus verabschiedet wurde. Für ihre 25-jährige Treue zum Club erhielten eine Urkunde, Blumen beziehungsweise ein Weinpräsent: Rosemarie Klug, Linda Stein, Dagmar Göller, Matthias Merkel, Norbert Neubauer und Lisa Hös. Seit 30 Jahren halten Ursula Immich, Klaus-Peter Fischer, Barbara Geissler, Detlef Geissler, Monika Hepp und Philipp Schröder dem Club die Treue, und seit 40 Jahren ist Johannes Hollmann Mitglied, Peter Fricke, Iris Schneider und Siglinde Förster sind seit 50 Jahren dabei. Für seine 60 Jahre währende Mitgliedschaft heftete Auer Franz Mayer die goldene Vereinsehrennadel ans Revers.

Nach der Entlastung des Vorstandes stellte Gregor Krampe dann die geplante neue Organisationsstruktur vor, durch die die anfallenden Aufgaben auf zusätzliche Schultern verteilt werden sollen als bisher. "Der TCRW muss in Zukunft mehr bieten als Sport", betonte Krampe, unter anderem solle mehr für ein geselliges Miteinander getan werden.

Eine mehrstündige Diskussion entbrannte, als der zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewählte neue Vorstand seine Pläne für die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge vorstellte. Für Familien mit zwei oder mehr Kindern sollen in Zukunft 950 Euro im Jahr fällig werden, das sind 100 Euro mehr als bisher. Auch für Erwachsene ist eine Erhöhung um 100 Euro geplant von 250 auf 350 Euro. Besorgte Stimmen prophezeiten eine Austrittswelle, andere würden eine Spende bevorzugen, um die anstehenden Investitionen finanzieren zu können. Unter anderem soll noch in diesem Jahr eine Beregnungsanlage für 27000 Euro angeschafft und im Jahr 2019 die Terrasse des Clubhauses in der Lichtentaler Allee komplett saniert werden. Die prognostizierten Kosten hierfür betragen 50000 Euro. Weil in dieser Frage keine Einigung erzielt werden konnte, soll jetzt innerhalb der nächsten sechs Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung die Fragen der Beitragserhöhung und der Investitionen klären.