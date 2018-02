"Mit allen Sinnen" die Passion erleben Von Alois Huck Sinzheim - An den großartigen Erfolg des Ostergartens in der Fastenzeit des Jahres 2016 will vom 12. März bis 3. April der diesjährige Ostergarten im Pfarrzentrum St. Martin, Dr.-Josef-Fischer-Straße 1, anknüpfen. Mehr als 2 000 Besucher waren vor zwei Jahren davon sehr angetan, die Ostergeschichte aus einem besonderen Blickwinkel zu erleben. Organisiert, aufgebaut und betreut wird der Ostergarten von der evangelischen Matthäusgemeinde Sinzheim/Steinbach und den katholischen Seelsorgeeinheiten Sinzheim/Hügelsheim und Baden-Baden-Rebland. Beim Ostergarten handelt es sich um mehrere Stationen, die im verdunkelten Pfarrsaal aufgebaut sind und durch Objekte, Lichtinstallationen und Audioeinspielungen wirken. Die biblische Geschichte einmal ganz anders zu erleben, ist der eigentliche Sinn des Ostergartens. Ein historisch gekleideter "Reiseleiter" nimmt die höchstens 25 Personen zählenden Besuchergruppen für rund eine Stunde mit in die Zeit Jesu. Kinder, Jugendliche und Erwachsene erleben "mit allen Sinnen" die Passion. Sie ziehen nach Jerusalem ein, sitzen beim Passamahl am Tisch, erleben, wie Jesus vor seinem Tod mit seinem Vater ringt und mit seinen Jüngern den Weg zum Kreuz geht. Zum Schluss verspüren sie die Freude der Auferstehung. Zahlreiche engagierte Helferinnen und Helfer werden das Pfarrzentrum innerhalb einer Woche in den Ostergarten verwandeln. Von der Station "Einzug in Jerusalem" über den "Abendmahlssaal", den Stationen "Gethsemane", "Gefangennahme" und "Pilatus", geht es weiter zu "Golgota" und dem "Grab" bis zur Station "Auferstehung". Jede Station wird von einer anderen Helfergruppe gestaltet, die mit großen Kulissengemälden, farbigen Beleuchtungseffekten und Gegenständen die gewünschten Stimmungen erzeugen. "Wie vor zwei Jahren wollen wir auch diesmal die Menschen erreichen und die Osterbotschaft auf ungewohnte Weise unter die Leute bringen", betonen Dorothee Isak und Petra Schöffel vom Organisationsteam. Darin werden sie auch durch das Gästebuch bestärkt, in das sich damals viele Besucher eingetragen und ihre Gefühle niederschrieben haben. Im Internet unter www.ostergarten-sinzheim.de werden wichtige Informationen bereitgehalten. Dort sollen sich über das Kontaktformular Besucher, aber vor allem Besuchergruppen ab fünf Personen, mit einem Wunschtermin frühzeitig anmelden. Nach der Anmeldung wird Kontakt mit den Angemeldeten aufgenommen und der genaue Termin und weitere Details abgesprochen. Damit ist gleichzeitig eine "Reservierung" erfolgt. Ohne vorherige Anmeldung/Reservierung sind ebenfalls zahlreiche Führungstermine vorgesehen, können aber unter Umständen wegen Überfüllung begrenzt werden. Auf der Internetseite des Ostergartens sind unter "Besuch bei uns" die Termine ohne Anmeldung für Spontanbesuche aufgeführt. Kontakttelefon ist (01 62) 3703345. Zur Kostendeckung zahlen Erwachsene drei Euro€, Kinder zwei Euro €und Familien sieben Euro€. Übrigens: Beim Aufbau, der am Samstag, 3. März, ab 9 Uhr beginnt, sind Helfer willkommen. Arbeitshandschuhe und gerne auch Akku-Schrauber sind mitzubringen. Auch für die Öffnungszeiten des Ostergartens werden noch Mitarbeiter für Empfang, Reiseleiter und kleinere Aufgaben gesucht. Interessierte können sich per E-Mail an anmeldung@ostergarten-sinzheim.de melden.

