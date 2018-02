Senior hinters Licht geführt

Baden-Baden - "Guten Tag. Mein Name ist Neumann, ich bin Beamter beim Bundeskriminalamt. Sie stehen auf der Liste einer Einbrecherbande und wir müssen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten, uns sofort Ihre Wertsachen und Ihr Bargeld auszuhändigen. Alles ist gefährdet, aber wir sind den Übeltätern auf der Spur. Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe!" So oder so ähnlich lautete am 17. August 2017 die klare Ansage am Telefon eines 84-jährigen Baden-Badener Pensionärs.

Wie schon etliche Senioren vor ihm ging er einer Betrügerbande auf den Leim, die ihn um 27500 Euro Bargeld, Schmuck im Wert von geschätzten 20000 Euro und seine Gesundheit brachte. Zwei der beteiligten Übeltäter wurden gestern vor dem Schöffengericht Baden-Baden wegen Beihilfe zum Betrug verurteilt. Beide kommen aus Mannheim und sitzen seit Anfang September in Untersuchungshaft. Ein 51-jähriger Italiener wurde zu einem Jahr Haft verdonnert, sein 21-jähriger Komplize zu eineinhalb Jahren. Beide Strafen sind nicht zur Bewährung ausgesetzt und Amtsrichter Klaus Jung ordnete eine Aufrechterhaltung der Haftbefehle an. Außerdem haften die beiden gesamtschuldnerisch für den Bargeldschaden. Letzteres wurde vor Gericht gleich mit verhandelt - der geschädigte Senior trat als Nebenkläger auf.

Beide vorbestraften Angeklagten zeigten sich geständig, beteuerten ihre große Reue und entschuldigten sich vor dem Geschädigten mehrmals ausgiebig. Ob das dem traumatisierten alten Herrn hilft, mit dem Erlebten besser klar zu kommen, ist ungewiss. Denn neben dem Verlust des Geldes und der ererbten, antiken Schmuckstücke seiner Frau sind die Selbstvorwürfe und die gesundheitlichen Folgen für ihn gravierend. Staatsanwältin Beate Mendler in ihrem Plädoyer: "Das Betrugsopfer ist auf ganz üble und perfide Art und Weise hereingelegt worden." Was war geschehen?

Nachdem der Senior am Telefon von dem vertrauenswürdig klingenden und perfekt hochdeutsch sprechenden falschen Polizisten massiv unter Druck gesetzt wurde, tat er alles, was dieser von ihm verlangte. "Ich mache mir solche Vorwürfe, dass ich so dumm war. Ich wollte doch auch helfen!" erklärte der Nebenkläger gestern. Und die angezeigte Nummer war auch tatsächlich die der Polizei Baden-Baden: 072216800. Dass man die per "Call-ID-Spoofing" im Internet-Telefonie-Zeitalter auch fälschen kann, darauf kam der Angerufene natürlich nicht.

Er fuhr wie angewiesen zur Bank und hob 12500Euro vom eigenen Konto sowie 15000 Euro vom Konto seiner Frau ab. Das packte er zusammen in eine braune Handtasche. Im Geldinstitut räumte er auch gleich das Schließfach: Schmuck, Armbanduhren, Goldbarren sowie Gold- und Silbermünzen steckte er in einen Kopfkissenbezug aus dem Hotel, in dem er sich zu seiner eigenen Sicherheit für eine Nacht mit Ehefrau einquartieren sollte. Vor dem Hotel, inzwischen war es 18 Uhr, erfolgte der nächste Arbeitsschritt: "Werfen Sie den Kissenbezug in die gelbe Mülltonne auf dem Autohausgelände gegenüber!" Danach sollte die Handtasche folgen.

Hier kommen nun die Angeklagten ins Spiel. Die waren von den Hintermännern, zu denen der Anrufer gehörte, angeworben worden, das Geld abzuholen, wobei der Kontakt nur zu dem Jüngeren erfolgte. Den Älteren warb der 21-Jährige kurzerhand selbst als Chauffeur an, da er selbst weder Auto noch Führerschein besaß. Zweimal holten sie die Beute wie angewiesen aus der Tonne und spätestens da war beiden klar, dass das gute Geschäft mit 2000 € Provision ein Illegales sein musste. Zu dumm für die beiden, dass das Hotel mit Überwachungskameras ausgestattet ist: Deren Bilder lieferten die Helfer der Polizei aus.