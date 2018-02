Europaweite Ausschreibung für Fieserbrücke Baden-Baden (nie) - Die Planungen für die Erneuerung der Fieserbrücke müssen europaweit ausgeschrieben werden. Darauf hat der erste Bürgermeister Alexander Uhlig am Donnerstag im Bauausschuss beim Erläutern anstehender Baumaßnahmen in der Stadt hingewiesen. Das werde Zeit und Geld Kosten, fügte er an. (nie) - Die Planungen für die Erneuerung der Fieserbrücke müssen europaweit ausgeschrieben werden. Darauf hat der erste Bürgermeister Alexander Uhlig am Donnerstag im Bauausschuss beim Erläutern anstehender Baumaßnahmen in der Stadt hingewiesen. Das werde Zeit und Geld Kosten, fügte er an. Auf Nachfrage erläuterte Stadtpressesprecher Roland Seiter, dass die Verwaltung für die Planungskosten - also Kosten für Statiker, Planer und ein eventuelles Fachgutachten - einen Betrag errechnet habe, der den Wert von 221000 Euro überschreite. Dies sei ein sogenannter Schwellenwert, ab dem "wir europaweit ausschreiben müssen", sagte Seiter. Bei den Haushaltsberatungen im November hat die Stadtverwaltung die Gesamtkosten für die Erneuerung der Fieserbrücke auf 2,25 Millionen Euro beziffert. Stadträtin Ursula Opitz (Grüne) fragte nach, ob es Sinn mache, dass die Randbereiche der Brücke weiterhin gesperrt bleiben. Rudolf Schübert, Leiter des städtischen Fachbereichs Planen und Bauen, sagte: "Uns bleibt nicht anderes übrig." Aufgrund statischer Erkenntnisse könne man die Teile nicht freigeben. Bereits im September war der Bauausschuss über "massive Sicherheitsprobleme" bei der Fieserbrücke informiert worden.

