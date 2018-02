"Untätigkeit der Politiker" scharf kritisiert

So gehört Georg Schweinfurth aus Neuweier schon 60 Jahre dem VdK an. Als 21-Jähriger trat er 1958 dem Sozialverband bei. Schweinfurth, der seit 15 Jahren als Beisitzer im VdK mitarbeitet, informierte über seine damaligen Beweggründe: Demnach habe er schon damals erlebt, wie Betroffene neben Krankheit zusätzlich durch Behördenwillkür hätten leiden müssen.

Der Vorsitzende des VdK-Ortsverbands, Dr. Werner Frase, zog in seinem Blick auf die Geschichte des Ortsverbandes Parallelen zwischen der Situation der von Krankheit und Arbeitsplatzverlust betroffenen Menschen vor 70 Jahren und heute. Er sprach von einem Weg des VdK, der nach dem Zweiten Weltkrieg in einer notleidenden Zeit begonnen hätte und über sieben Jahrzehnte sich in einer anderer notleidenden Zeit fortgesetzt hätte. "Den Niedergang eines funktionierenden Gesundheits- und Rentensystems, das Erwachsen eines riesigen Pflegenotstandes konnten wir miterleben. Es wurde ständig reformiert, aber statt besser, wurde es immer schlechter", bemängelte Frase. Politiker würden lieber über Posten und Parteiideologien diskutieren, statt gegen die "galoppierende Altersarmut" etwas zu unternehmen. Der Vorsitzende unterstrich die Bedeutung des VdK für gesellschaftliche Schwache und für die "schlecht vertretene Bevölkerung" in existenziellen und sozialpolitischen Belangen. Frase sah das Gewicht des VdK durch die steigende Anzahl von Mitgliedern bestätigt. Derzeit hat der Ortsverband Rebland/Sinzheim 269 Mitglieder. Der Vorsitzende appellierte an die jüngeren Anwesenden, sich mit Ideen und Engagement einzubringen.

Der stellvertretende Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes, Reiner Neumeister, übte in seinen Grußworten scharfe Kritik an der "Untätigkeit der Politiker", die sozialen Missstände zu beseitigen und den damit verbundenen gesellschaftlichen Verwerfungen entgegenzuwirken. Die grassierende Altersarmut sei eine Schande für Deutschland. Neumeister forderte ein rasches Handeln: "Die Rentenversicherung muss steuerfinanziert werden. Es gibt einen hohen Bedarf sich in die Politik einzumischen", kündigte er einen massiven Druck seitens des Sozialverbandes an.

Glückwünsche und lobende Worte für die Arbeit des VdK kamen von Ortsvorsteher Ulrich Hildner. Dem Ortsverband sprach er hinsichtlich des monatlich stattfindenden VdK-Cafés sogar ein Alleinstellungsmerkmal zu.

Vor den Festreden gab Schriftführerin Stefanie Schneider Auskunft über die gesellschaftlichen Aktivitäten, zu denen ein Jahresausflug und eine Weihnachtsfeier gehörten. Besonders Anklang findet nach wie vor das VdK-Café, das immer am ersten Montag im Monat im St. Michaelsheim in Neuweier stattfindet. Nachdem Schatzmeisterin Waltraud Viseur über die Finanzen informiert und von den beiden Revisoren eine einwandfreie Kassenführung bestätigt bekommen hatte, erfolgte die Entlastung des Vorstands.

Seit zehn Jahren halten folgende Personen die Treue zum VdK: Andrea Boos, Georges Schmidt, Jürgen Strack und Christa Thieme.