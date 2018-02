Florian Schroeder präsentiert sich mit praller Angriffslust Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Daneben gelangt hat er nur ein einziges Mal, gleich zu Beginn, bei der ausgeleierten Mär von unserer angeblichen Stadt der Russen und Alten. Ansonsten zeigte sich Florian Schroeder bei einem Kabarettabend der Spitzenklasse topaktuell, er attackierte mit sattem Biss, rhetorisch aufs Feinste geschliffen und dennoch mit praller anarchischer Angriffslust, die ihre Wirkung im ausverkauften Runden Saal des Kurhauses nicht verfehlte. "Ausnahmezustand" ist sein Bühnenprogramm überschrieben. Demnach sei die Aussage von Martin Schulz - "ich strebe gar nichts an" - die treffendste Zustandsbeschreibung der SPD, die von "Mutti Merkel" immer noch nicht gelernt habe, sich wie die drei Affen zu verhalten: "Nur nicht festlegen, wird schon alles". Die Partei ähnle dem derzeitigen Pflegeniveau im Land und glänze durch geballte Inkompetenz sowie krassen Führungskräftemangel, wetterte Schroeder. Einzige Lichtgestalt sei Juso-Chef Kevin Kühnert, weshalb er für das Wahlrecht ab 16 plädierte. Schroeder skizzierte ganz fix seinen ureigenen Lebenstraum in Form einer Koalition aus CDU und AfD: Denn so wie die Schwarzen die Roten in Grund und Boden regiert hätten, "bräuchte es keine drei Wochen bis zur Auflösung der AfD", frohlockte er unter heftigem Beifall. Dass das Böse männlich sei, bewiesen die von ihm aufgelisteten weltweiten Diktatoren, wobei der Ausnahmezustand bei solchen Regimen in eine kommissarische Diktatur übergehe, die irgendwann zum Normalzustand werde "und dann Präsidialsystem heißt". Dass Trumpp, dieser "Sklave seiner Emotionen", Deutschland nach seinem ersten Treffen mit der Bundeskanzlerin nicht den Krieg erklärt habe, sei Merkels bisher größter diplomatischer Erfolg, meinte Schroeder lakonisch. Er bezeichnete den Präsidenten "mit der Hardware eines Commodore 64 und der Speicherkapazität eines Taschenrechners" als Katastrophe für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Diesen umfangreichen politischen Part absolvierte der clevere Kabarettist als verbales Geschützfeuer - fast ohne Atem zu holen. Als gebürtiger Badener zählt er automatisch zu den Guten, warf er sich darauf schelmisch in die Brust, während nach seiner Erfahrung keine Gruppierung sich so sehr bemühe, ihrem Klischee zu entsprechen wie die Schwaben. Erstaunliche Übereinstimmungen skizzierte er bei den "wandelnden Überraschungseiern" Helene Fischer und Angela Merkel und ätzte bei eingespielten Liedtexten diverser Künstler über die eierlegende Wollmilchsau eines heute von den Frauen gewünschten "Alpha-Softies". Schroeder sah den Finanzkapitalismus als ureigenen Terrorismus des säkularisierten Abendlandes und entlarvte die heiße Luft der Bitcoins als "Mario Barth unter den Währungen", Ehegattensplitting ist für ihn nichts anderes als in Kauf genommene Altersarmut der Frauen. Der tosende Beifall bestärkte ihn in seinem erklärten Ziel, bei seinem nächsten Besuch hier den Bénazetsaal zu erobern.

