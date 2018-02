Laura Dahlmeier live erlebt

Baden-Baden - Am Sonntag endeten die Olympischen Winterspiele von Pyeongchang, die dem deutschen Team einen Goldrekord bescherten. Anna Katharina Bürck aus Ebersteinburg war bei einigen Wettbewerben live dabei und hat auch sonst viel erlebt während ihrer 14 Tage im deutschen olympischen Jugendlager in Südkorea.

Der Jetlag nach ihrer Rückkehr am Donnerstag macht ihr kaum zu schaffen, denn schon sitzt sie wieder auf gepackten Taschen für ein Skiwochenende im Zillertal. Dabei ist sie noch völlig überwältigt von ihren Erlebnissen und "super glücklich über die Möglichkeit, dass ich dabei sein durfte". Für die Teilnehmer des deutschen olympischen Jugendlagers war eine Ticketbörse organisiert worden, die ihnen an sechs Wettkampftagen den Besuch einzelner Veranstaltungen in Kleingruppen ermöglichte.

Bürck erlebte den Biathlon der Damen mit Laura Dahlmeier und das erfolgreiche Rodelteam der Herren mit Sieger Johannes Ludwig. Extrem spannend fand sie das Cross Country Skiing mit Fotofinish, wo im Gegensatz zum konzentrierten Biathlon eine tolle Stimmung geherrscht habe. Generell seien die Koreaner etwas zurückhaltend gewesen, erzählt Bürck, doch bei Randsportarten wie dem von ihr besuchten Freestyle Skiing Aerials mit waghalsigen Sprüngen und Salti wurden die Athleten lautstark angefeuert.

Die in einem YMCA-Hotel in Seoul untergebrachten Teilnehmer des Jugendlagers absolvierten zusätzlich ein straffes Programm. Das Goethe-Institut organisierte eine Stadtführung zusammen mit einheimischen Jugendlichen zu verschiedenen Themenbereichen, bei Bürcks Gruppe galt es, besondere Architektur aufzuspüren. Dabei sollte auch ein typisch koreanisches Essen eingenommen werden, wobei sie sich für eine Nudelsuppe mit Ei, Hühnchen und Gemüse entschied, die sie als sehr lecker empfand. Da es in Südkorea Reis sogar zum Frühstück gibt, war sie allerdings froh, dass ihr Hotel auch Toast und Cornflakes anbot. Insgesamt stellte sie fest, dass in dem Land deutlich mehr Gemüse, dafür weniger Obst verzehrt wird.

Bei einem Besuch des Auswärtigen Amtes nahmen sich die Diplomaten einen Nachmittag lang Zeit, um über die besonderen Anforderungen ihrer Arbeit zu sprechen. Viele Workshops wurden den Jugendlichen angeboten, zum Thema Doping, Paralympics oder dem Werte-ABC der Olympischen Spiele.

Besonders beeindruckend und "super spannend" war für Bürck ein Tag in der demilitarisierten Zone an der Grenze zu Nordkorea. Im Gegensatz zu ihr verglichen viele in ihrem Team die Situation mit der früheren deutschen Mauer. In ihren Bussen wurden die Jugendlichen von Soldaten begleitet, die offen über ihre eigenen Empfindungen und den Umgang mit der dortigen Lebenssituation erzählten.

Der weitere Austausch führte in eine Gastfamilie an der Küste im Osten des Landes, wo Eiskunstlauf, Curling und Eishockey ausgetragen wurden. Hier faszinierte sie besonders ein nächtlicher Lichterpark mit Motiven koreanischer Kultur, eingebettet in die verschiedenen Jahreszeiten. Anna Bürck konnte einen kleinen Teil ihrer Erlebnisse bereits durch das Schreiben eines täglichen Blogs aufarbeiten. Im Mai findet ein Nachtreffen der Teilnehmer statt, die den Kontakt untereinander weiterhin pflegen wollen. Die Ebersteinburgerin freut sich aber auch schon darauf, wenn es am Montag wieder nach Salem geht und sie ihre vertrauten Kommilitonen um sich hat.