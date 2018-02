Aktiv und schön gegen Krebs Von Irene Schröder Baden-Baden - "Diagnose: Krebs." Es gibt wohl kaum einen Menschen - sei es als Betroffener oder als Angehöriger -, der diese Worte nicht wie einen Faustschlag in die Magengrube empfindet. Frauen fürchten nicht nur die medizinischen Eingriffe und Behandlungen. Die scheinbar nebensächlichen Begleiterscheinungen wie Haarausfall, Brauen- und Wimpernverlust oder Hautveränderungen bedeuten auch schwere Belastungen für die Seele. "Aktiv gegen Krebs", das Motto des Aktionstags in der Klinik Balg, hätte noch um den Zusatz "Aktiv und schön gegen Krebs" erweitert werden können. Unter den zahlreichen Ausstellern und Organisationen, die sich mit den unterschiedlichsten Erscheinungsformen von Krebs befassen, gab es nämlich Angebote, die ebenso auf einer ambitionierten Wellnessmesse ihre Berechtigung gehabt hätten. Dicht umlagert waren die Schminkstation, an der Visagistinnen kleine Tricks mit großer Wirkung demonstrierten, die Hautpflegeberatung und die Zweithaar-Experten. Und wer als Brustkrebspatientin befürchtet, nie wieder verführerische Dessous tragen zu können, wurde bei einer Modenschau eines Besseren belehrt. Kerstin und Rosi, die beide selbst vor Jahren an Brustkrebs erkrankt waren, führten voller Selbstbewusstsein nicht nur sportliche und elegante BHs und aktuelle Bademode, sondern auch die unterschiedlichsten Prothesen vor - strahlend vor Lebensfreude. Diese Lebensfreude nach dem Fall in das tiefe, schwarze Loch einer Krebsdiagnose wieder zu entfachen, ist eines der Ziele des Aktionstags des Klinikums Mittelbaden. "Zwei Themen kommen immer wieder", berichtet Brigitte Melcher, Breast Care Nurse am Klinikum: "Wie werde ich aussehen?" und "Bedeutet die Krebsdiagnose das Todesurteil?". Auf beide Fragen hat sie eine Antwort: "Wir haben es in der Hand!" Vor allem durch den regelmäßigen Selbsttest in Form der Mamma-Care-Überprüfung. In dem dreistündigen Seminar, dessen Kosten teilweise von den Krankenkassen übernommen werden, lernen die Frauen das "Lesen" ihres Brustgewebes und werden für Veränderungen sensibilisiert. "Ich bin das Bindeglied zwischen Patientinnen, Angehörigen, Arzt, Pflegepersonal und allen an der Behandlung von Brustkrebspatientinnen Beteiligten", erklärt Melcher die Aufgabe, die sie seit 20 Jahren mit "viel Freude" bewältigt. Bei ihrer Tätigkeit trifft sie häufig auf Gabriele Dieterle, die seit 15 Jahren den Friseursalon im Erdgeschoss der Klinik Balg führt und sich speziell um Krebspatientinnen kümmert: "Wir sprechen über die Ängste, den Haarausfall nach der Chemo, die Chancen, dass die Haare zurückkommen, und was wir inzwischen tun können." Die Auswahl an Haarersatz ist riesig - und manchmal erfüllen sich blonde Frauen den Wunsch nach brünetter Lockenpracht oder einem roten Bob. Bleibt das Haar nach der Chemotherapie dünn, gibt es auch noch Alternativen wie das Einklippen kleiner Haarteile. Durch die Chemotherapie kann nicht nur die Kopfhaut, sondern auch die Gesichts- und Körperhaut leiden: Extreme Trockenheit, Rötungen und Lichtempfindlichkeit gehören zu den Hauptsymptomen. Viele Patientinnen vertragen ihre gewohnte Kosmetika nicht mehr. Medizinisch-kosmetische Pflegeserien, die beispielsweise auf künstliche Emulgatoren verzichten und mit hohem UV-Schutz ausgestattet sind, können beruhigend und aufbauend wirken. Mit ein paar gekonnt gesetzten Strichen lassen sich optisch wahre Wunder vollbringen, weiß Isabel Reck von der Baden-Baden Cosmetics Groups GmbH. Wimpernausfall lässt sich ebenfalls mit der richtigen Strichtechnik kaschieren, Rouge ist ein bewährter "Muntermacher", und Highlighter heben auch die Stimmung. Kein Wunder, dass an den "Schminktischen" bald Partystimmung herrschte. "Erst kommt die Euphorie nach der Operation, dann der Absturz", weiß Monika Gräfin von Hardenberg, die seit 25 Jahren Brustkrebspatientinnen sowohl in der Klinik als auch im Sanitätshaus berät und immer wieder feststellt, dass viele Frauen nicht wissen, welche Möglichkeiten sie haben - und welche Ansprüche an ihre Krankenkassen. Es gibt eine Vielzahl von "maßgeschneiderten" Prothesen und Varianten für Frauen mit brusterhaltender Operation. "Ich kann Sport machen, schwitzen, mich bücken oder tief ausgeschnittene Kleider tragen - und niemand merkt etwas", berichtet etwa Modell Rosi. Prothesen und BHs werden von Expertinnen individuell angepasst, wobei die meisten Kassen alle zwei Jahre eine neue Prothese sowie zwei Büstenhalter bezuschussen. Auch für Bademode gibt es unterschiedlich hohe Zuschüsse. Ob Augenbrauenstift oder Silikonprothese - alle Produkte, die bei "Aktiv gegen Krebs" vorgestellt wurden, haben einen Zweck: Frauen, die durch eine schwere Krankheit traumatische Zeiten durchleben müssen, ein großes Stück Weiblichkeit zurückzugeben - auch, um die innere Kraft zu entwickeln, selbst aktiv zu ihrer Heilung beizutragen.

