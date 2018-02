Stimmungsvolles alpenländisches Konzert Baden-Baden (red) - Alpenländische Stimmung, hoch motivierte Vereinsvertreter und eine fast voll besetzte Kirche waren die idealen Rahmenbedingungen für ein Konzert in Ebersteinburg, das ganz im Zeichen des Ehrenamtes stand. Begleitet von der Eröffnungshymne "Trumpet Voluntary" von Jeremiah Clark zogen, angeführt von der Jugendfeuerwehr Ebersteinburg in schmucken Uniformen, die Vereinssprecher in den Kirchenraum der Pfarrkirche St. Antonius ein, heißt es in einer Mitteilung. Dort stimmte Ortsvorsteher Josef Benz die Gäste mit einem tiefsinnigen Grußwort auf das Thema Ehrenamt ein. Danach nahm Moderator Albert Waizenegger, Gottesdienstbeauftragter der Seelsorgeeinheit Baden-Baden, diesen Faden auf und führte kurzweilig und humorvoll durch das Programm des Abends, der unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Margret Mergen stand. Die Grundidee des Abends spiegelten 31 Helferinnen und Helfer aus den Vereinen um die Mitorganisatoren Wolfgang Eller und Jürgen Kahles. Am Beispiel Ebersteinburg sollte an diesem Abend aufleuchten, wie viele Menschen sich in der ganzen Region ehrenamtlich betätigen. Und so gelang es dem Moderator, aus den vielfältigen Präsentationen der Vereinsvertreter - Alexandra Schneider (Chor Fidelitas), Thomas Martin (Jugendclub), Schulleiterin Anne Brant Martorell (Förderverein Grundschule), Ralph Scharer (Obst- und Gartenbauverein), Martin Riedinger (Freiwillige Feuerwehr), Hubert Falk (Förderverein Hospiz Kafarnaum), Wolfgang Eller (Turnverein Ebersteinburg), Waltraud von Bülow (evangelisches Gemeindeteam), Jens-Uwe Leiber (katholisches Gemeindeteam) und Yvonne Schley (Altenwerk) - durch stimmige Überleitungen und Texte ein Programm von nahezu zwei Stunden entstehen zu lassen, das an vielen Stellen mit spontanem Applaus der Besucherinnen und Besucher belohnt wurde. Die Zitherspielgruppe Baden-Baden unter der Leitung von Willy Hurle verstand es, die Beiträge durch präzise und rhythmisch gekonnt dargebotene Weisen aus dem Volksgut zu unterlegen. Karlheinz Eisen brachte im Wechselklang mit der Zitherspielgruppe und Rainer Wagenmanns Akkordeon das Alphorn in der für dieses Konzert wie geschaffenen Pfarrkirche St. Antonius kraftvoll zum Klingen bringen. Tief berührt war das Publikum, als Albert Waizenegger im Wechsel mit dem Förderverein Hospiz Kafarnaum eine Hommage an die verstorbenen Vereinsmitglieder einleitete. Seine Zeilen: "Du bleibst, wenn ich meine Hand aus Deiner Hand in Gottes Hand lege" bereicherte Rainer Wagenmann mit Mundharmonika und Gitarre in musikalischer Tiefe. Aber auch viel Humorvolles gab es zwischen den Zeilen - zum Beispiel als im Rückgriff auf den Sonnengesang des Franziskus die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins als moderne Franziskaner eingestuft wurden. Sichtlich gerührt versammelten sich alle Aktiven des Abends zum Finale der Freude im Altarraum, Albert Waizenegger, selbst von Jugend an in Ehrenämtern tätig, bedankte sich bei jedem Einzelnen, der seine Idee des "Danke Ebersteinburg, ein Hoch auf das Ehrenamt" spürbar und erlebbar gemacht hatte. Beim Nachklang im Alpenkeller unterhalb der Kirche konnte man eine Gruppe von Einwohnern aus dem Stadtgebiet sagen hören: "Großartig, was hier alles auf die Beine gestellt wird."

