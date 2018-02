Königspaar Antje Horn und Stefan Meier

Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Bei ihrer Königsfeier proklamierten die Heiligensteinschützen aus Neuweier ihr neues Schützenkönigspaar sowie deren Gefolge. Der neue Schützenkönig heißt Oberschützenmeister Stefan Meier. An seine Seite gesellt sich Antje Horn als Schützenkönigin. Während Antje Horn mit einem Schuss auf eine verdeckte Scheibe nur sieben Millimeter neben das Ziel traf, setzte Stefan Meier seinen Treffer nur elf Millimeter neben das Ziel. Gerhard Lienkamp folgt dem Schützenkönig als 1. Ritter (13Millimeter neben dem Ziel), gefolgt von Michael Meier (14 Millimeter neben dem Ziel). Susanne Hauser erzielte mit ihrem Treffer (acht Millimeter neben dem Ziel) den Rang der 1. Prinzessin und Katrin Meier (zehn Millimeter neben dem Ziel) komplettiert das Gefolge als 2. Prinzessin. Nach der Proklamation stand der obligatorische Tanz des Schützenkönigspaares auf dem Programm. Die diesjährige Jugend-Prinzessin heißt Vivien Matt, gefolgt von Niclas Obrecht (1.Page) und Lukas Horn (2. Page). Bei dem Wettbewerb "Königscheibe-Schützen" wurde Michael Meier als der beste Schütze ermittelt, da er nur drei Millimeter abseits vom Ziel lag. Bei den Damen verfehlte Bettina Krzyzanowski-Noe mit nur fünf Millimetern das Ziel. Der Schuss kürte sie zur Trägerin der Damen-Königscheibe. Marvin Matt geht mit 149 Punkten als klarer Sieger der Jugend-Scheibe 2018 aus den Wettkämpfen hervor. Ein weiterer attraktiver Wettbewerb ist das Turnier, bei dem der Bürgerschützenkönig ermittelt wird. Hier können einzelne Bürger oder Mitstreiter anderer Vereine außerhalb des Schützenvereins ihre Treffsicherheit ausprobieren. Markus Meier entschied den Wettbewerb für sich und darf sich Bürgerschützenkönig nennen. Dass das Vereinsschießen einen sehr beliebten Wettstreit darstellt, das bewies die stattliche Anzahl der Gruppen, die Ende vergangenen Jahres dabei mitgemacht haben. Alleine 17Gruppen und Vereine nahmen daran teil, von denen zahlreiche Vertreter der Königsfeier beiwohnten. Insgesamt beteiligten sich 164 Personen an dem Schießwettbewerb. Bei der Einzelwertung, Preisschießen nach Ringen, hatte Daniel Keller die Nase vorn. Zudem wurden die Ergebnisse der Vereinsmeister 2018 und Jahrespokalsieger in den einzelnen Disziplinen und Altersklassen bekanntgegeben. Luftgewehr: Stefan Meier (Herren/Sieger Jahrespokal), Niclas Obrecht (Jugend), Marvin Matt (Junioren II). Jahrespokalsieger ist Jürgen Müller (Senioren A). Luftgewehr Auflagenschießen: Renate Eckerle (Seniorinnen I/ Siegerin Jahrespokal), Johanna Teurezbacher (Seniorinnen II), Adrian Zachmann (Senioren I/Sieger Jahrespokal), Christiane Zachmann (Seniorinnen III/Siegerin Jahrespokal), Manfred Nawrotzki (SeniorenV). Weitere Jahrespokalsieger: Heike Keller und Krimhilde Lienkamp. Luftpistole: Werner Teurezbacher (Senioren III), Gerhard Lienkamp (Senioren IV/Jahrespokalsieger). Luftpistole (2.10): Michael Berkau (Herren I), Daniela Pietzsch (Damen I/Jahrespokalsiegerin), Michael Meier (Herren II/ Jahrespokalsieger), Daniel Schuh (Herren III), Werner Teurezbacher (Herren IV). Weitere Jahrespokalsieger: Bernd Ernst, Jürgen Müller, Gerhard Essig. Sportpistole (KK): Daniela Berkau DamenI/ Jahrespokalsiegerin), Michael Berkau (Herren I), Michael Meier (Herren II/ Jahrespokalsieger), Andreas Krzyzanowski (Herren III), Werner Teurezbacher (Herren IV/ Jahrespokalsieger). Jahrespokalsieger ist Bernd Ernst (Altersklasse). Revolver und Pistole: Markus Meier (Herren I), Michael Meier (Herren II), Andreas Krzyzanowski (Herren III). Weitere Sieger des Jahrespokals 2017 Sportgewehr KK: Stefan Meier, Jürgen Müller.

