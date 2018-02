Sturmschäden belasten den FV Baden-Oos Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Bei Sturm "Friederike" kam die Kurstadt zwar kürzlich mit einem blauen Auge davon, nicht so jedoch der Fußballverein Baden-Oos (FVO). Der Ballfangzaun zwischen zwei Plätzen wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen und muss jetzt auf eigene Kosten des Vereins repariert werden. Lange Gesichter gab es bei Ehrenpräsident Wolfrüdiger Endriss, Sportvorstand Thomas Fritz und dessen Bruder, Verwaltungsvorstand Wolfgang Fritz, bei der Besichtigung des Schadens. Um den vom Sturm umgerissenen Maschendrahtzaun zu erneuern, müssen zusätzlich einige fünf bis sechs Meter hohe Masten einbetoniert werden. Obwohl FVO-Präsident Oliver Weiss mit den Maschinen seiner Firma Unterstützung leistet, liegen die geschätzten Kosten bei zwei- bis dreitausend Euro. Soweit möglich wird hier Eigenarbeit geleistet, unter anderem rückt das rund sechsköpfige Team für die Platzpflege und den Erhalt des Clubhauses am kommenden Samstag mit aus, wenn der FVO zum Arbeitseinsatz bläst. Der Kostenaufwand ist jedoch bitter für den Verein, der für rund 400 Jugendliche einen kostspieligen Trainings- und Spielbetrieb finanziert und damit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leistet. Wolfgang Fritz bezeichnet es als ein Kuriosum, über das er allerdings überhaupt nicht lachen kann, dass die Fußballvereine der Stadt mit intakter Jugendarbeit für die Unterhaltung ihrer Sportstätten selbst aufkommen müssen, während der TC Fatihspor ganz ohne eigene Jugend und der SC Baden-Baden mit lediglich einer D-Jugendmannschaft das Aumattstadion unentgeltlich nutzen dürften. Dass sie jetzt auch noch für Umwelteinflüsse wie Sturmschäden zur Kasse gebeten werden, können die Verantwortlichen des FVO nur schwer nachvollziehen. Sie würden sich mehr Unterstützung seitens der Stadt für die Vereine erhoffen, "die einen sozialen Mehrwert erbringen". Endriss und die Brüder Fritz bestreiten gar nicht, dass die Stadt insbesondere zu Zeiten von Oberbürgermeister Wolfgang Gerstner und Bürgermeister Michael Geggus viel für den Verein getan habe, doch "jedes Geben war mit einem Nehmen verbunden". So wurde dem FVO bereits vor vielen Jahren die Instandhaltung der Zaunanlagen übertragen. Es folgte die Verpflichtung, für den Austausch defekter Flutlichtbirnen selbst aufzukommen. Doch wie soll ein Privatmann die hohen Masten erklimmen? Wird die Reparatur durch die Stadtwerke ausgeführt, folgt jeweils eine Rechnung über 500 Euro, als handle es sich um ein Privatunternehmen. Ähnlich hatten die Renovierung des alten Rasenplatzes und die Umwandlung des über 30 Jahre alten Hartplatzes in einen weiteren Rasenplatz zur Folge, dass dem FVO (wie anderen Vereinen auch) deren Pflege auferlegt wurde. Dafür musste ein 23000 Euro teurer Aufsitzmäher angeschafft werden. Wenn dieses Gerät dann noch geklaut werde, wie beim Nachbarverein geschehen, so sei man doppelt gestraft, klagen die Vereinsverantwortlichen. Hingegen werde der Rasenplatz des Aumattstadions wegen der dort stattfindenden Schulsportveranstaltungen seitens der Stadt gemäht. Die Mitarbeiter des Amtes für Schulen und Sport oder das Gartenamt helfen laut Fritz zwar, wo sie können, Richtlinien der Stadt vermögen sie jedoch auch nicht zu verschieben. Also bleibt dem FVO nicht anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen, doch ein bitterer Nachgeschmack bleibt.

