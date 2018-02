Kirchenstaffeln zum Markplatz werden erneuert Baden-Baden (nie) - Von einem - im negativen Sinne - "bemerkenswerten" Zustand der Kirchenstaffeln hatte Bürgermeister Alexander Uhlig schon in der Sitzung des Bauausschusses vergangene Woche gesprochen. Nun hat auch der Gemeinderat einstimmig der Sanierung der maroden Treppenanlage zum Markplatz zugestimmt. (nie) - Von einem - im negativen Sinne - "bemerkenswerten" Zustand der Kirchenstaffeln hatte Bürgermeister Alexander Uhlig schon in der Sitzung des Bauausschusses vergangene Woche gesprochen. Nun hat auch der Gemeinderat einstimmig der Sanierung der maroden Treppenanlage zum Markplatz zugestimmt. Für die Erneuerung sind laut Stadtverwaltung Gesamtkosten von 465000 Euro eingeplant. In diesem Betrag enthalten sind überplanmäßige Ausgaben von 75000 Euro. Die Bauarbeiten sollen schon im März beginnen und müssen laut Sitzungsvorlage aus natur- und artenschutzrechtlichen Gründen, unter anderem wegen dort vorkommender Eidechsen, bis September beendet sein. Im Zuge der Treppensanierung werden auch die Beleuchtung im Bereich Kirchenstaffeln/Steinstraße sowie das Treppengeländer erneuert. Aus den Unterlagen geht außerdem hervor, dass die Treppenanlage aufgrund ihres Alters - sie entstand 1877 mit dem Neubau des Friedrichsbads - und ihrer Abnutzung unter anderem Risse, Verwerfungen und zahlreiche Stolperfallen aufweist. Daher soll sie verkehrssicher und nicht zuletzt wegen der laufenden Bewerbung zum Welterbe wieder ansehnlich gemacht werden. Zudem hat die Badische Gemeinde-Versicherung (BGV) bereits angedeutet, dass, wenn die Sanierung weiter aufgeschoben wird, die Staffeln gesperrt werden könnten. Die hohen Kosten basieren vor allem auf der Komplexität der Bauarbeiten, bei denen viele Steinmetzarbeiten nötig sind, und den zu befolgenden Auflagen wie Thermalquellen- und Denkmalschutz. So sind die noch brauchbaren der 72 Stufen, die von der Steinstraße hinauf zur Stiftskirche führen, zu erhalten und durch passendes Material, sprich Sandstein, zu ergänzen. Auf Nachfrage hatte Uhlig im Bauausschuss zudem ausgeführt, dass über die Idee eines Aufzugs zum Marktplatz bisher nicht weiter nachgedacht wurde.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben