Schauspieler oder Einzelhandelskaufmann

Baden-Baden - Idriz Menekses Traumberuf ist Schauspieler. Der Schüler der achten Klasse der Werkrealschule Lichtental hat aber eine Alternative, falls Hollywood doch nicht bei ihm anrufen sollte: Einzelhandelskaufmann. Ob er dafür geeignet ist und eine entsprechende Ausbildungsstelle bekommen würde, konnte er beim gestrigen Planspiel "Ready-Steady-Go" herausfinden.

20 Schüler der Werkrealschule nahmen an diesem biografischen Planspiel teil, das unter der Leitung der beiden Schulsozialarbeiter Stefanie Rother und Sebastian Hermann bereits zum zwölften Mal durchgeführt wurde. Unterstützende Firmen der ersten Stunde sind laut Hermann die Daimler AG (Werkteil Rastatt) mit Peter Hambsch und Edeka-Fitterer mit Andreas Fitterer, der die Aufgabe von seinem Vater Roland übernahm. Außerdem waren in diesem Jahr mit an Bord: Elektro Peter (Ulrike Hildenbrand), Sparkasse Baden-Baden Gaggenau (Katrin Radke), Brenners Parkhotel (Anne-Kathrin Kowalsky) und das Kinder- und Jugendbüro der Stadt, in dessen Räumlichkeiten die Veranstaltung auch stattfand, mit Mitja Frank.

Die Schüler hatten an diesem Tag die Möglichkeit, in mehreren simulierten Bewerbungsgesprächen Erfahrung für den bald bevorstehenden Ernstfall zu sammeln. Zwei bis drei Gespräche standen auf dem Programm, in denen es nach Möglichkeit galt, auch einen Ausbildungsplatz angeboten zu bekommen. "Die Schüler nehmen dieses Planspiel ernst", verdeutlichte Hermann, "in der Schule ziehen die sich nicht so an, wie heute hier." Selbst der vorlauteste Schüler werde in den Gesprächen für einige Minuten kleinlaut, fügt der Schulsozialarbeiter hinzu und schmunzelt.

Nikol Rymarchuk will am liebsten Architektin werden. Da dieser Berufswunsch aber ein Studium und somit Abitur voraussetzt, hat die Werkrealschülerin noch einen weiten Weg vor sich. Trotzdem empfand sie den gestrigen Tag als "sehr lehrreich und interessant". In die Gespräche ging sie mit der Absicht, den Beruf der Hotelfachfrau zu erlernen, was ihr prompt ein Angebot über einen Ausbildungsvertrag einbrachte. Überhaupt seien die Gesprächspartner "alle sehr nett gewesen", sagten die Schüler unisono.

Neben den Firmen, die sich für die Bewerbungsgespräche verantwortlich zeigten, waren auch jeweils ein Vertreter aus dem Fachbereich Bildung und Soziales der Stadt Baden-Baden (Christian Theurer), der Fachstelle für Suchtprävention und Gesundheitsförderung des baden-württembergischen Landesverbands für Prävention und Rehabilitation (Silvia Sammet) sowie der Jugendsachbearbeiter der Polizei, Klaus Eckerle, in das Planspiel integriert. Außerdem berieten Ute Camen von der Agentur für Arbeit und Jaqueline Horn vom Deutschen Gewerkschaftsbund die Schüler. Klassenlehrer Armin Bader sowie einige Elternvertreter standen den angehenden Bewerbern ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite.

Bei der Abschlussrunde zeigten sich alle Beteiligten mit dem Verlauf des Planspiels "Ready-Steady-Go" sehr zufrieden, so dass einer Neuauflage im kommenden Jahr nichts im Wege steht.