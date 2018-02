Kurstadt setzt auf neue Slogans

Baden-Baden - Vor zahlreichen Medienvertretern sowie Geschäftsleuten aus dem kurstädtischen Einzelhandel, der Gastronomie und dem Hotelgewerbe präsentierte die Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH (BBT) am Montagabend den neuen Auftritt der Tourismusmarke Baden-Baden der Öffentlichkeit. Dazu gehört erstmals ein sogenannter Claim, der das Versprechen der Stadt für ihre Gäste in englischer Sprache auf den Punkt bringen soll: "The good-good life".

Bei der Entwicklung des neuen Markenauftritts für Baden-Baden wurden zahlreiche touristische Leistungsträger der Stadt mit einbezogen, sagte Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der BBT, zu Beginn der Präsentation. Die Entwicklungsarbeit wurde durch Roland Junker von der Designagentur JG & Partner aus Baden-Baden und Rupert Ahrens von der Kommunikationsberatung A&B One aus Berlin geleistet, die am Montagabend den langen Weg von der ersten Idee bis hin zur fertigen Kampagne inklusive des Slogans "The good-good life" vorstellten.

Waggershauser erwähnte, dass die Übernachtungen in der Vergangenheit um 30 Prozent gestiegen seien und sich die Zahl der ausländischen Touristen verdoppelt habe. Das sei Verpflichtung, die Kurstadt marketingtechnisch neu aufzustellen. "Wer stehen bleibt, fällt zurück. Gleichzeitig verändert sich das Reiseverhalten unserer Gäste. Destinationstreue wird nicht so groß geschrieben. Hierfür und für die Märkte der Zukunft ist weiterhin ein exklusives Profil mit einem frischen Auftritt nötig. Das gelungene Ergebnis wird uns helfen, die Erfolgsgeschichte von Baden-Baden fortzuschreiben", sagte sie.

Junker und Ahrens sparten im Anschluss nicht mit Superlativen Baden-Baden betreffend: "Baden-Baden ist die große Stadt der Lebenskultur. Mitten in Europa gelegen - und dort erfunden. In einer ständigen Neuinterpretation verbindet Baden-Baden den Geist der Belle Époque mit den vielfältigen Lifestyles unserer Zeit. Baden-Baden ist die europäische Lebenskulturhauptstadt", war auf der großen Leinwand zu lesen.

Ein halbes Jahr habe man an dem neuen Tourismusauftritt gefeilt und dabei ungefähr 100Werbeslogans verschlissen, ehe man sich auf "The good-good life." verständigte. "Dafür wurde selbstbewusst ein eigenes Adjektiv erfunden, das als Wortspiel auch das Einmalige von Baden-Baden wiederholt. Eine Botschaft zieht sich durch alle Bilder und die Sprache", so Waggershauser.

Auch die neuen Motive für Publikationen und Plakate arbeiten mit englischsprachigen Überschriften. Die neue Bildsprache der Plakate, Postkarten oder Broschüren zeigt ein Baden-Baden, das Kulisse oder Bühne für seine Gäste sein will, je nach Lebensstil oder Lifestyle.

"Der Einsatz der Silhouetten unterstreicht, dass Baden-Baden erst durch die Menschen richtig lebendig wird. Sprache und Look machen deutlich, dass Baden-Baden seine Einzigartigkeit mit allen Leistungsträgern der Stadt in allen Facetten aufs Beste lebt und dass auch zunehmend junge Kundenkreise die Stadt für sich entdecken. Internationalität gehört zum Selbstverständnis", sagten die Protagonisten im LA8.

Der neue Markenauftritt wird ab 7. März auch dem Fachpublikum der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin präsentiert.

