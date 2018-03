Stürme "helfen" bei der Holzernte

Von Henning Zorn Baden-Baden - Recht "unaufgeräumt" sieht es nicht gerade zur Freude vieler Wanderer momentan in Teilen des Stadtwaldes aus: Massen von Baumstämmen und allerlei Reisig an den Rändern der Wanderstrecken, durch schwere Fahrzeuge aufgerissene Wege. Dies sind Begleiterscheinungen der jährlichen Holzernte, von denen aber viele im Laufe der kommenden Monate beseitigt werden sollen. Jeweils von September bis März läuft im Stadtwald die jährliche Fällaktion - in diesem Winter will man rund 32000 Festmeter Holz herausholen. Durch die lange Zeit sehr nasse Witterung, so berichtet Forstamtsleiter Thomas Hauck, sei man allerdings bei den Arbeiten in Rückstand geraten: "An manche Ecken sind wir gar nicht herangekommen." Man müsse schließlich auch achtgeben, dass die Waldwege nicht zu sehr beschädigt werden. Daher war man im Forstamt eigentlich ganz froh über die beiden Stürme zu Jahresbeginn, denen zahlreiche Bäume zum Opfer fielen. Etliche dieser Stämme konnten rasch aus dem Wald geholt werden, was den Rückstand bei der Ernte reduzierte. Trotzdem würden die Sägewerke, so erzählt Hauck, momentan händeringend nach Holz suchen, da auch andere Waldbesitzer weniger eingeschlagen haben als geplant. Nach dem Fällen werden die Stämme zunächst entastet und dann an den Wegesrändern - geordnet nach einzelnen Holzsortimenten - zu großen Stapeln aufgetürmt. Da bleiben sie dann zuweilen eine ganze Weile liegen, denn für das Abholen der Stämme ist nicht mehr das Forstamt zuständig, sondern der jeweilige Käufer. Bei den hochwertigen Hölzern, die zum Beispiel in der Möbelproduktion Verwendung finden, geht Hauck aber davon aus, dass sie nicht viel länger als einige Wochen liegenbleiben, da die Qualität sonst durch Pilze und Insekten beeinträchtigt wird. Minderwertige Hölzer, die unter anderem zu Spanplatten verarbeitet werden, können hingegen auch mehrere Monate und zuweilen auch ein ganzes Jahr im Wald verbleiben. "Wenn es mit dem Abholen sehr lange dauert, dann fragen wir beim Kunden nach", erklärt Thomas Hauck. Bei manuellen Fällungen und den Glättungen der Stämme mit der Motorsäge mitten im Wald lässt man das verbleibende Astwerk einfach liegen, damit es hier verrotten und somit als ökologisch wertvolle Nährstoffquelle dienen kann. Werden die Stämme hingegen maschinell im Bereich der Wege bearbeitet, dann bleiben dort größere Reisighaufen zurück. Diese werden dann vom städtischen Eigenbetrieb Umwelttechnik abgeholt, wobei noch im Wald ein mobiles Gerät zum Einsatz kommt, das die Äste in Hackschnitzel verwandelt, die dann in Heizanlagen Verwendung finden. Allerdings kann es auch sein, dass das Reisig unter Umständen einige Monate liegenbleibt. Die Forstbehörden gehen inzwischen mehr und mehr dazu über, die Wanderer über das momentan emsige Treiben im Wald zu informieren. So weisen im Staatswald bei Ebersteinburg diverse Schilder auf die Bedeutung der Holzernte hin. Das städtische Forstamt will bei länger andauernden Fällungen in speziellen Gebieten die Wanderer mit Schildern über Wegesperrungen und mögliche Ausweichrouten unterrichten. Dies sei nötig, so meint Amtsleiter Hauck, "weil die Leute in zunehmendem Maß ohne geeignete Wanderkarten in den Wald gehen, weil sie auch nicht in der Lage sind, diese richtig zu lesen". Was besonders gefährlich ist: Immer öfter werden Absperrungen von Wanderern nicht beachtet, die dann einfach weiter gehen. Damit setzen sie sich einem großen Risiko aus, denn die gefällten Bäume können durchaus auch auf Wege stürzen oder rutschen. Anfertigen ließ sich das Forstamt auch Schilder, die auf Sperrungen von Forstwegen ausschließlich für Fahrzeuge wie Holztransporter oder Autos von Privatpersonen, die Brennholz aus dem Wald holen, hinweisen. Dies ist nötig, wenn man die Wege repariert, die im Rahmen der Holzernte sehr gelitten haben.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben