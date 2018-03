Hilfe bei schwierigen Krisensituationen

Das insgesamt fünfköpfige Beratungsteam steht nach eigener Aussage allen Menschen unabhängig von Religion, Weltanschauung und Lebensart zur Verfügung. Es hilft zum Beispiel bei Krisen in Ehe und Partnerschaft sowie in Trennungssituationen, bei Schwierigkeiten in der Familie, Konflikten am Arbeitsplatz, Problemen in der Sexualität sowie ganz allgemein in schwierigen Lebensphasen.

Gerhard Seider, der hier lange an der Spitze stand, wird auch weiterhin als Berater und Antigewalt-Trainer zur Verfügung stehen. Die Leitung aber hat seit dem 1. Januar Pamela McCann übernommen: Die gebürtige Kanadierin lebt schon länger in Deutschland und hat viel Erfahrung als Ehe-, Familien- und Lebensberaterin. Sie betonte gestern, dass sie sich beim Team in Baden-Baden sehr willkommen fühle.

Pfarrer Michael Zimmer drückte seine Hoffnung aus, dass es McCann gelingen möge, Impulse zu setzen und ihr Team zu motivieren. Er betonte, dass die Beratungsstelle zwar eine formal kleine Einrichtung sei, aber für die Kirche eine große Bedeutung habe im Rahmen der Verkündigung der Reich-Gottes-Botschaft. Die Menschen könnten hier die Erfahrung der Nähe Gottes vielfältig erleben. Bei der Beratung solle auch der Wert von Ehe und Familie zum Ausdruck gebracht werden, meinte Zimmer.

Die evangelische Pfarrerin Marlene Bender stellte besonders den Teamgeist und das gute Arbeitsklima in der Beratungsstelle heraus.

Im vergangenen Jahr suchten 375 Menschen (darunter 59 Prozent Frauen) die Unterstützung der EFL, die, so heißt es in einer Presseerklärung, nicht nur "Ratschläge" geben, sondern gemeinsam mit den Klienten "nach einem Verstehen der Probleme und nach Möglichkeiten der Veränderung" suchen will. So möchte man helfen, Beziehungen zu klären, persönliche belastende Erfahrungen aufzuarbeiten und Lebensperspektiven zu entdecken beziehungsweise zu erweitern.

Dies kann in Form von Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppengesprächen erfolgen. Für eine Beratung werden in der Regel 1,5 Prozent des Nettoeinkommens des Betreffenden verlangt, aber es soll grundsätzlich keine Hilfe an den Kosten scheitern.

Auch eine Online-Beratung wird von der EFL verstärkt als niederschwellige Möglichkeit für Klienten angeboten. Diese könne aber normalerweise ein persönliches Gespräch nicht ersetzen, betonte jetzt Pfarrer Zimmer.

Wer Kontakt zu Pamela McCann und ihrem Team aufnehmen möchte, kann sich unter (07221) 22000 an die Psychologische Beratungsstelle wenden.