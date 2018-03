Klavierquintett von Brahms unter der Lupe

(vgk) - "Agnes", "Faust I" (im Vorgriff auf das Abitur 2019) und "Dantons Tod" sind prüfungsrelevante Stoffe des Deutsch-Abiturs. Gleichwohl startete das Theater Baden-Baden am Dienstag im Rahmen des neunten Sternchenthemenfestivals "Fit fürs Abi in fünf Tagen!" mit einer Premiere.

Zum ersten Mal stand mit dem Klavierquintett in f-Moll op. 34 von Johannes Brahms ein Konzert für das Musik-Abitur auf dem Programm. Auch wird das Theater mit der Volker-Schlöndorff-Verfilmung von "Homo Faber" und der Eigenproduktion der professionellen Videoaufzeichnung von "Dantons Tod" zum Kino. Das Sternchenthemenfestival endet morgen, Freitag, mit dem Schüler-Poetry-Slam.

Es herrschte am Dienstagnachmittag konzentrierte Stille im gut gefüllten Theater. Brahms' Klavierquintett gehört zu den Top-3-Themen des Abiturs. Die Veranstaltung gab den angehenden Musik-Abiturienten erstmals die Möglichkeit, sich intensiv mit dem Sternchenthema auseinanderzusetzen. Die Initiative für die Kooperation zwischen Theater und SWR Symphonieorchester sowie der Brahmsgesellschaft Baden-Baden ergriff Ute Blumeyer von der Brahmsgesellschaft. Für die Einführung in Werk und Leben der Künstlerpersönlichkeit Brahms konnten sich Schüler der 11. und 12. Klassen verschiedener Gymnasien aus Baden-Baden und Umgebung bewerben.

Die Abiturientinnen des Walahfried-Strabo-Gymnasiums Rheinstetten und der Klosterschule vom Heiligen Grab Baden-Baden, Caroline Weber, Louisa Peters, Sophia Kroker, Julia Oettermann, Selina Mangler und Ronja Zeller, gehörten zu den Ausgewählten. Sie erarbeiteten gemeinsam mit Jasmin Bachmann (SWR Musikvermittlung) und Blumeyer die Präsentation. Gesa Jenne-Dönneweg (Violine), Gabriele Turck (Violine), Paul Pesthy (Viola), Wolfgang Düthorn (Violincello) und Andrea Amann (Klavier), Mitglieder des SWR Symphonieorchesters, unterstützten mit ihrem Spiel die Schülerinnen.

Bis ins kleinste Detail nahmen diese das Klavierquintett unter die Lupe. Zudem ließen sie Clara Schumann und den Komponisten selbst auftreten. Im Rahmen einer Talkrunde beleuchteten die Schülerinnen das Leben des Künstlers und seine Beziehungen. Nichts wurde von ihnen ausgelassen, weder Brahms' Selbstkritik und -zweifel, seine Inspiration, das Leben in Baden-Baden und sein enges Verhältnis zu Clara Schumann.

Danach wurde es ernst für die Abiturienten im Saal, als man den Fragen nachging: Auf welcher Grundlage entstand das Meisterwerk der Kammermusik? Welche tiefe Bedeutung wohnt dem Werk inne? Warum hat Brahms das Klavierquintett in f-Moll geschrieben oder was macht es so besonders? Welche Motivwechsel beinhaltet das Stück? Das Klavierquintett, die Kombination von Streichquartett und Klavier, war in der damaligen Zeit, als eigenständige Gattung eher unüblich. Das Stück wurde Takt für Takt, Satz für Satz - vom Anfang bis zum Ende - erklärt. Die entsprechenden musikalischen Ausführungen übernahmen die Musiker.

Hernach hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, das Werk in Gänze auf sich wirken zu lassen.