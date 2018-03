Babo-Investor beteuert: Hotel wird fertiggestellt

Baden-Baden - Nachdem zuletzt doch einige Zweifel aufgekommen waren, ob der geplante Umbau des Ooser Babo-Hochhauses in ein Kongresshotel tatsächlich noch realisiert werden soll, meldete sich jetzt der Eigentümer und Investor Hüseyin Aydogan in einem Pressegespräch zu Wort. Fazit: Er halte an dem Hotelprojekt weiter fest.

Noch im Oktober vergangenen Jahres hatte Aydogan heftig geklagt, dass ihm beim Kauf der Immobilie wichtige Informationen wie Denkmalschutz, Asbestproblematik und fehlende Statikdaten verschwiegen worden seien. Nochmals, so sagte er damals, würde er das Babo nicht kaufen. Am Mittwoch betonte er nun: "Ich werde das Projekt fertigstellen." Vorgesehen sei nach wie vor, das Babo in ein Kongresshotel mit 170 Zimmern umzuwandeln.

Aydogans Mitarbeiter Danny Azakir (Projektleiter) und Miguel Fernandez (Bauunternehmer) wiesen in dem Pressegespräch darauf hin, dass die schon lange anstehende statische Untersuchung in dem Gebäude nun erfolgen könne. Die nötigen Voruntersuchungen über freizulegende Bereiche seien inzwischen abgeschlossen. Dabei habe man bislang auch kein Asbest gefunden. Der Statiker müsse sich nun langsam vorantasten, da es keine Unterlagen über das Gebäude gebe.

Die statische Analyse soll vor allem auch Erkenntnisse darüber bringen, wo das Stahlskelett des Hochhauses verstärkt werden muss. Aydogan und sein Team erhoffen sich nach den statischen Untersuchungen, die in enger Zusammenarbeit mit der Stadt erfolgen sollen, bald die grundsätzliche Freigabe für den Umbau des Babo zu bekommen.

"Ab der Freigabe rechnen wir mit einer Bauzeit von etwa eineinhalb Jahren", sagte Danny Azakir. Zunächst, so wurde am Mittwoch betont, sollten zwei weitere von Hüseyin Aydogan erworbene Hotels in der Region - in Bad Herrenalb und Baiersbronn - eröffnet werden. Dann werde man "in großem Umfang" in Oos loslegen.

Die Baukosten für die Schaffung des Kongresshotels im ehemaligen Hochhaus der Franzosen würden sich auf ein zweistelliges Millionenvolumen belaufen, meinte Azakir. In diesem Zusammenhang bezog er sich auf eine Äußerung des Investors in einem Pressegespräch im vergangenen Jahr, als Aydogan über Schwierigkeiten berichtet hatte, in Deutschland Kredite zu bekommen. Dies heiße aber nicht, so Azakir, dass das Hotelprojekt an Finanzierungsproblemen scheitern werde: "Das Kapital ist da."

Gefragt wurde der Investor jetzt auch nach jüngsten Presseäußerungen seines ehemaligen Vertreters in Deutschland, Peter Frietsch. Dieser hatte das Ende seiner Zusammenarbeit mit Aydogan mitgeteilt und dies damit begründet, dass beim Babo nichts vorangehe. Dieser Vorwurf wurde von Aydogans Mitarbeitern zurückgewiesen. Man habe sich von Frietsch aufgrund unterschiedlicher Ansichten getrennt. Weiter wolle man momentan nicht dazu Stellung nehmen.