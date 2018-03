Von Millionenvermögen nur noch 855 Euro übrig

(sre) - In dem Landgerichtsverfahren gegen eine Rechtsanwältin aus der Region und ihren Ehemann, einen Steuerberater, ging es gestern um die Finanzermittlungen. Dabei wurde unter anderem deutlich, dass von dem Millionenvermögen einer alten Dame, die von der Angeklagten betreut wurde, am Ende nur noch wenige Hundert Euro übrig waren.

Wie berichtet, wird dem Paar vorgeworfen, im Rahmen von Betreuungstätigkeit und bei einer Testamentsvollstreckung einen Schaden von mindestens 1,33Millionen Euro angerichtet zu haben. Im Fokus steht dabei eine wohlhabende alte Dame, um die sich das Paar nach dem Tod von deren Ehemann kümmerte. Und es geht um die Frage, wie weit die Demenzerkrankung dieser Dame bereits vorangeschritten war, wie lange sie also noch geschäfts- und testierfähig war.

Der Polizeibeamte, der für die Finanzermittlungen zuständig war, erläuterte gestern die Kontobewegungen bei den Angeklagten ebenso wie bei der alten Dame und (vor dessen Tod) bei deren Ehemann. Im Mai 2011 hätten sich auf den deutschen Konten des betagten Ehepaares rund 1,1 Millionen Euro befunden, berichtete er. In den Folgejahren sei noch Geld dazugekommen, etwa aus Renten- und Steuerrückzahlungen, aber vor allem sei Geld abgeflossen: insgesamt 1,3 Millionen Euro. Im Juli 2015 seien noch 855Euro vorhanden gewesen, die man der seit Sommer 2011 verwitweten Dame habe zuordnen können.

Nicht die komplette abgeflossene Summe wird allerdings den Angeklagten zur Last gelegt: Der Finanzermittler machte deutlich, dass davon unter anderem auch die Lebenshaltungskosten der alten Frau gedeckt worden seien (wobei er diesen Betrag als "eher marginal" bezeichnete). Auch wurden eine Rentenversicherung für rund 300000 Euro abgeschlossen und Pflichtteilsansprüche an eine uneheliche Tochter des verstorbenen Mannes in Höhe von etwas über 60000 Euro bezahlt.

Insgesamt fast 500000 Euro vom Hauptverrechnungskonto des betagten Paares seien aber erkennbar durch Abhebungen oder Überweisungen an die angeklagte Rechtsanwältin gegangen, so der Kriminalhauptkommissar. Davon seien 112000Euro als Honorar oder Aufwandsentschädigung gekennzeichnet gewesen.

Auch weitere Vermögenswerte, die an die beiden Angeklagten oder an eine von diesen geführte Kapitalgesellschaft flossen, waren Thema - unter anderem ging es um die luxuriöse Eigentumswohnung der alten Dame in Baden-Baden. Die Kapitalgesellschaft, die nach Aussage der Angeklagten gegründet worden war, um das Vermögen der Dame zu schützen und zu vermehren, warf keinen Gewinn ab, erläuterte der Polizeibeamte - im Gegenteil: Inzwischen laufe das Insolvenzverfahren. Das Geld, das aus dem Vermögen der alten Frau in die Gesellschaft geflossen sei (seiner Einschätzung nach bis zu 449000 Euro), sei komplett verbraucht, unter anderem seien damit die Renovierung einer per Kredit erworbenen Immobilie und Leasingraten für hochwertige Fahrzeuge finanziert worden.