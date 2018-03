Textinhalte weisen in die Gegenwart Von Gisela Brüning Baden-Baden - Georg Büchner (1813-1837), Dichter des Sturm und Drang, sah es als höchste Aufgabe an, "der Geschichte, wie sie sich wirklich begeben hat, so nahe als möglich zu kommen". Gemäß dieser Maxime bediente er sich für sein Drama "Dantons Tod" authentischer Aussagen der Französischen Revolution (1789 folgend) und gab damit ein noch heute erschreckend gültiges Bild, das einen führenden Politiker auf der Guillotine mit dem Satz "Die Revolution frisst ihre Kinder", bitter charakterisierte. "Dantons Tod", zum letzten Mal für den Abiturjahrgang 2017/18 ein "Sternchenthema" im Fach Deutsch, gehört zum Angebot des Festivals "Fit fürs Abi in fünf Tagen" am Theater Baden-Baden. Während die Baden-Badener Inszenierung von "Dantons Tod" heuer den Schülern als Filmaufzeichnung und Hörspiel geboten wurde, zeigte das Gastspiel des "Emma"-Theaters Osnabrück eine Inszenierung, die sich episodisch im Rahmen eines Bühnenbildes abarbeitete, das einer Kommune der 1968er-Bewegung entsprach. Dialogisch die blutigen Auseinandersetzungen jener Zeit schildernd, wiesen die Inhalte der Texte in die Gegenwart, nahmen zahlreiche Konfliktherde mit Bombenhagel, Mord und Vertreibung thematisch auf. Da Regisseur Alexander Charim auch die Inszenierung von "Lehman Brothers" in dieser Spielzeit am Theater Baden-Baden übernehmen und dabei ein ähnliches Konzept anwenden wird, kann sich das Publikum darauf einstellen, dann ebenso wie am Mittwochabend die Abiturienten auf der Bühne Platz nehmen zu müssen. Das umfangreiche Figurentableau des Originals auf sechs Darsteller beschränkend, spielten die Schauspieler mit dem Rücken zum leeren Zuschauerraum. Dadurch erweiterte sich der Deutungshorizont um die Variante einer Abkehr der revoltierenden Bürger vom feudalistischen Gepräge. Durch Unterrichtsstoff, Workshop sowie Hörspiel und Vortrag zum Werk des Referenten Prof. Burghard Dedner waren die Abiturienten gut darauf vorbereitet, der intellektuell höchst anspruchsvollen Adaption von Büchners Drama zu folgen. Nach der zweistündigen Aufführung, die durch die Darsteller mit Emphase, hoher Bühnenpräsenz, lautstark und drastisch ablief, war aber offenbar die Aufnahmefähigkeit für das Nachgespräch bei den allermeisten Jugendlichen erschöpft. Unter Leitung von Leona Lejeune hat das Festival im neunten Jahr seines Bestehens professionelle Routine angenommen. Mit Workshop und Poetry Slam, moderiert von Deutschlands "Star-Slammer" Lars Ruppel, ging das Festival am Freitagabend im Party-Sound zu Ende.

