Neue Flüchtlingsunterkunft in Kartung

Sinzheim - In der Kartunger Straße soll eine neue Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise errichtet werden. Das hat der Sinzheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch bei einer Enthaltung beschlossen. Vorgesehen ist dafür die Grünfläche, die zwischen der Unterführung, die von Kartung nach Sinzheim führt, und dem Wendehammer bei Hausnummer 17 liegt.

Nötig ist die neue Unterkunft, weil der Gemeinde Sinzheim laut der Flüchlingsbeauftragten Jutta Löffler im Laufe dieses Jahres 26 Personen zugewiesen werden. Bürgermeister Erik Ernst führte aus, dass man daher eine schnelle Lösung brauche. Zur Unterbringung von Flüchtlingen hatte die Gemeinde im Jahr 2014 mehrere mögliche dezentral gelegene Standorte benannt, der jetzt ausgesuchte ist einer davon.

Bauamtsleiter Richard Hörth beschrieb das jetzige Vorhaben: Auf dem Grundstück sollen drei zweigeschossige Container (insgesamt sechs Stück) mit einer Gesamtgrundfläche von sechs mal neun Metern aufgestellt werden. Darin soll Platz für rund 13 Personen sein. Hörth schätzte die Kosten auf 90000 Euro, die sich aus dem Erwerb der Container und der Erschließung des Grundstücks zusammensetzen. Darin nicht enthalten sei die Möblierung der Räume. Hinter dem Container solle auf der Stützmauer ein Zaun als Schutz vor Stürzen errichtet werden. Mit der Entscheidung für die Aufstellung der Container wird der sowieso geplante weitere Ausbau des St.-Vinzenz-Hauses vorgezogen. Denn sobald der Neubau steht, laut Hörth könnte das bereits Ende Mai der Fall sein, sollen einige Bewohner des ehemaligen Schwesternwohnheims nach Kartung ziehen, damit der mittlere Gebäudeteil bezugsfertig ausgebaut werden kann. Nach Fertigstellung des Mittelteils stünde dann wieder der Rückzug nach St.-Vinzenz an, ergänzte Bürgermeister Erik Ernst.

Zwar stimmten die Räte mehrheitlich für diese Lösung, äußerten jedoch auch Bedenken. So wies der Großteil der Sprecher darauf hin, dass die Gemeinde weiter offensiv versuchen soll, Wohnungen anzumieten. Auch bereiteten einigen Räten die beengten Verhältnisse in den Containern - bis zu vier Personen könnten in einem Zimmer untergebracht werden - Sorgen. Die Grünen-Fraktion regte eine Bürgerinfo vor Aufstellung des Containers an. Die Anwohner würden schriftlich oder mündlich in Kenntnis gesetzt werden, teilte Bürgermeister Ernst mit.

Norbert Ernst (Freie Wähler) bemängelte, dass man von diesem Vorhaben in der Sitzung zum ersten Mal höre. Er brachte die Idee ein, sich Gedanken über den Bau eines festen Gebäudes zu machen, was zukunftsorientierter sei.

Von den 172 Flüchtlingen - 82 unter 18 Jahre, 60 Frauen, 30 Männer - die zurzeit in Sinzheim leben, haben 25 Personen einen eigenen Mietvertrag, 147 hat die Gemeinde untergebracht, fasste Löffler zusammen. Es könne außerdem sein, so Löffler weiter, dass durch Familiennachzug mehr als die geplanten 26 Personen aufgenommen werden müssen.