"Schwäbischer Migrant" an der Oos

Baden-Baden - "Es ist schön, dass die Baden-Badener Willkommenskultur auch für einen schwäbischen Migranten gilt", sagt Roland Kaiser, der vor drei Monaten sein Amt als Baden-Badener Bürgermeister antrat. Im Gespräch mit dem BT zieht der 52-Jährige jetzt eine erste Bilanz und erzählt, wie wohl er sich in der Kurstadt fühlt.

Nein, das Lied von den sieben Fässern Wein singt er nicht. Aber es stört den Neu-Baden-Badener auch keinesfalls, dass er so manches Mal mit dem gleichnamigen Schlagersänger verwechselt wird. "Es erleichtert einfach die Kontaktaufnahme mit den Menschen", erzählt er, auch wenn er deshalb sogar hin und wieder Autogramme geben muss. Und so manche Anekdote bringt die Namensgleichheit auch mit sich. So erfuhr er einmal in einem größeren Hotel, dass der singende Namensvetter hier gerade gewohnt habe und am nächsten Tag ein Udo Jürgens aus Heidenheim erwartet werde.

Zu Schlagern hat der Baden-Badener Roland Kaiser zwar keinen so direkten Draht, aber die Musik an sich und das breitgefächerte Kulturleben an der Oos haben es ihm und seiner Frau schon angetan. Der Weg nach Baden-Baden war ihm allerdings nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Der gebürtige Stuttgarter absolvierte nach seiner Schulzeit zunächst sehr bodenständig eine Maschinenschlosserausbildung "beim Daimler" und arbeitete auch eine kurze Zeit in diesem Beruf.

Später absolvierte er ein Studium im Fachbereich Sozialarbeit an der Evangelischen Fachhochschule Freiburg. Er war zunächst in diversen Kommunalverwaltungen tätig und wurde dann erst Teamleiter beim Paritätischen Wohlfahrtsverband und schließlich Dezernent beim Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg.

Nach 15-jähriger Tätigkeit auf Landesebene fasste Kaiser den Entschluss, beruflich noch etwas anderes zu machen. Es habe ihn schon immer gereizt, im kommunalen Bereich "ganz nah dran zu sein" an der Umsetzung von Entscheidungen. Als nun Baden-Baden einen Bürgermeister suchte, war es klar, dass er sich bewerben würde: Dies sei schließlich ein Stadtkreis mit breitem Zuständigkeitsspektrum, in dem ein Bürgermeister eine große Bandbreite von Aufgaben in seiner Verantwortung habe.

An der Oos, so freut sich Roland Kaiser, sei er sehr freundlich aufgenommen worden. Die Vorweihnachtszeit, die Neujahrsempfänge und die Fastnacht hätten es sicherlich vereinfacht, viele Menschen auf schnelle Weise kennenzulernen.

"Baden-Baden muss lebendig sein"

Der neue Bürgermeister hat Baden-Baden nach eigener Aussage bisher nicht als besonders komplizierte Stadt kennengelernt. Wie in anderen Kommunen auch gebe es natürlich hier verschiedene Interessen, aber die Zahl der jeweiligen Gesprächspartner sei überschaubar, was das Finden von Lösungen erleichtere. Faszinierend an der Kurstadt findet er die Verbindung von Weltstadtflair und eher ländlichem Außenbereich. Dies sorge für positive Spannungsfelder.

"Baden-Baden muss lebendig sein und von den Bürgern als ihre Stadt wahrgenommen werden", unterstreicht Kaiser. Eine ganz wichtige Rolle komme der Attraktivität der Stadt für junge Familien zu.

Verantwortlich ist Roland Kaiser in der Verwaltung vor allem für zwei ganz zentrale Fachbereiche: Bildung und Soziales sowie Ordnung und Sicherheit. Während der Bildungs- und Sozialsektor ihm sehr vertraut ist, musste sich der Bürgermeister in seinen ersten drei Monaten erst einmal intensiv in den Ordnungs- und Sicherheitsbereich einarbeiten. Dies sei, so ist er überzeugt, schon ganz gut gelungen. Viele Themen seien ihm durchaus bekannt gewesen, über die PFC-Problematik musste er sich allerdings erst einmal grundsätzlich informieren.

Bei einem kleinen Streifzug durch einige Aufgabenschwerpunkte betont Kaiser, dass es gerade bei den Schulen eine große Kunst sei, die Bedarfsentwicklung abzusehen. Er habe viel Sympathie dafür, beim Weg zum Abitur die G9-Wahlmöglichkeit in Baden-Baden anbieten zu können. Man wisse allerdings nicht, wie die Elternwünsche in einigen Jahren aussehen würden. Dies erschwere auch die Planung bei der gewünschten Ausweitung der Ganztagesangebote.

Bei der Flüchtlingsunterbringung werde jetzt analysiert, wo angesichts der gesunkenen Zahlen ein Rückbau von Plätzen möglich ist. Dies betreffe zum Beispiel die Quartiere für unbegleitete Jugendliche, aber auch am Waldseeplatz bestünden Überkapazitäten. Grundsätzlich hält es Roland Kaiser für wichtig, dass mehr Flüchtlinge mit Bleibeperspektive zugewiesen werden. Diese seien dann viel motivierter.

Fortgesetzt werden soll die weitere Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen. Von einem Engpass könne man hier aber momentan nicht reden, auch wenn die Eltern für ihre Sprösslinge nicht jede Wunsch-Kita bekommen könnten. "Höchste Eisenbahn" sei die weitere Bearbeitung des Lärmaktionsplans, wobei "ich gespannt bin, welche Vorschläge für Eingriffe gemacht werden".

Die nun anstehenden Messungen des Deutschen Wetterdiensts (wir berichteten) dienten zwar zunächst einmal der Kur- und Heilbadeinstufung Baden-Badens. Aber er erhoffe sich davon, sagt Kaiser, auch Datenmaterial über die Belastung Baden-Badens zum Beispiel durch Feinstaub. Dies sei aber bislang kein spezielles Problem an der Oos: "Baden-Baden steht nicht unter Beobachtung, und es gibt hier auch keine Umweltzone."

Als begeisterter Sportler - Kaiser spielte früher aktiv Fußball und hat auch einen Trainerschein - will der Bürgermeister Baden-Baden verstärkt als Sportstadt positionieren. In Zusammenarbeit mit Sportschule, Vereinen und Verbänden wolle die Verwaltung mehr Veranstaltungsereignisse an die Oos holen.

Für wichtig hält Kaiser auch Parkierungskonzepte wie sie jetzt für die Weststadt erarbeitet werden sollen. Man dürfe bei allen Klagen über fehlende Parkmöglichkeiten aber nicht vergessen, dass es in der Kurstadt immer noch viel freies Parken gebe, "da haben andere Städte viel rigoroser eingegriffen".