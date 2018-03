Nächste Woche soll es weitergehen

(hol) - Eine Woche Verzug, doch Projektleiter Markus Selig ist guter Dinge: Das Wetter wird frühlingshaft, und in den kommenden Tagen werden die Arbeiter der Firma Grötz am Leopoldsplatz wieder tätig, meint er.

Etwa 15 Interessierte hatten sich gestern bei der monatlichen Baustellenführung am Leo eingefunden. Bauarbeiter waren keine zu sehen - wegen der frostigen Witterung ruhen die Arbeiten seit einigen Tagen. Das soll sich in der kommenden Woche ändern. Dann geht es laut Plan auch in der Luisenstraße weiter. "In zwei Wochen wird der Gehweg vor dem Garibaldi fertig", so Selig. Danach folge die andere Seite der Straße.

Bis auf dem Leo die ersten Betonplatten verlegt werden, dauert es, wie berichtet, noch bis April. Die Schweizer Firma Walo wird allerdings schon in der kommenden Woche aktiv: Auf dem Areal der Firma Grötz im Murgtal werden dann zum Test einige 25 Zentimeter dicke Platten gegossen, die eine Fläche von 3,60 Meter mal 3,60 Meter haben. Dabei sollen noch einmal verschiedene Möglichkeiten der Oberflächenbearbeitung ausprobiert werden. Außerdem sei es wichtig, das Material ausführlich zu testen, damit es dann ab April am Leo schnell vorangehe, sagte Selig. Schließlich steht der städtische Zeitplan für das Projekt immer noch: Halbzeitpause mit Seitenwechsel im Juli - Schlusspfiff soll dann am 21. Dezember sein.