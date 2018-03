Unvergessliche Momente für Abteilungen

Baden-Baden - Der Vorsitzende des Turnvereins Ebersteinburg (TVE), Josef Benz, bleibt auch die kommenden zwei Jahre im Amt. Benz wurde bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend im Gemeindezentrum einstimmig wiedergewählt. Nach wie vor bleibt der Posten seines Stellvertreters allerdings vakant, wie schon seit Jahren.

Benz erklärte den etwa 40anwesenden Mitgliedern, das aktuelle Vorstandsteam arbeite so gut zusammen, dass es auch ohne zweiten Vorsitzenden gehe. Dementsprechend wurden die bisherigen Amtsträger ebenfalls in ihren Positionen bestätigt: Schriftführer bleibt Wolfgang Eller und Schatzmeister Timo Benz. Als Beisitzer fungieren Fidel Benz und Ralf Walter. Und in ihren Funktionen als Abteilungsleiter wurden wiedergewählt: Knut Henschel (Handball), Jürgen Kahles (Tauchen), Mario Fritz (Ski), Mirjam Mangler (Turnen), Stephan Kraft (Hobbyfußball), Steffen Wehe (Tennis) und Matthias Schley (Wandern).

Schriftführer Wolfgang Eller blickte in seinem Tätigkeitsbericht zurück auf das vergangene Vereinsjahr 2017, das traditionsgemäß am 15. Januar mit dem Antoniusfest begonnen hatte, bei dem die Vereinsfahnen in die katholische Kirche St. Antonius gebracht worden waren. Ein Höhepunkt war im Juli das traditionelle Sportfest. Die Stimmung sei trotz des Regens prächtig gewesen, betonte Eller. Für musikalische Unterhaltung hatten bei der Abendveranstaltung erstmals die Oos-Brothers gesorgt.

Dann berichteten die Abteilungsleiter. Die Taucher haben beispielsweise die internationale Bootsmesse in Düsseldorf besucht, ein Höhepunkt für die Wandergruppe war der Ausflug im Juni in die Pfalz und ins Elsass. Zu den vielfältigen Tätigkeiten der Skiabteilung gehörte im Jahr 2017 eine Skifreizeit am Feldberg. Die Hobbyfußballer konnten beim TVE-Sportfest den zweiten Platz beim Kleinfeldturnier belegen, das Siebenmeterschießen beendeten die Spieler auf Platz Drei. Die Tennismannschaft nahm unter anderem an einem Hallenturnier in Gaggenau teil und glänzte ansonsten mit Eigenarbeit, zum Beispiel beim Bau eines Vordachs am Clubhaus. Und ein besonderes Erlebnis war für die TVE-Handballer der unvergessliche Besuch eines Heimspiels der Rhein-Neckar-Löwen in der SAP-Arena.

Auf der Tagesordnung der Versammlung stand außerdem noch die Ehrung von langjährigen Mitgliedern. Seit 25 Jahren gehören Timo Benz, Andreas Bliesener, Monika Falk, Ardawan Ilkhanipur und Stephan Kraft dem TVE an. Seit 40 Jahren sind dabei: Ute Culas, Ursula Daul, Ingrid Fritz, Elsbeth Müller und Karin Riedinger.

Bereits 50 Jahre halten Roland Fritz, Werner Fritz, Hans Langfeld und Hans-Joachim Riedinger dem TVE die Treue, und sogar schon seit 60 Jahren tun dies: Doris Liebig, Ilse Riedinger, Manfred Riedinger, Franz Seifert. Etwas ganz Besonderes ist die lange Mitgliedschaft von Alfons Benz: Als er im Jahr 1943 dem Verein beitrat, war der Zweite Weltkrieg noch in vollem Gange, er ist mittlerweile seit 75Jahren Mitglied im TVE.

Als neue Ehrenmitglieder gewürdigt wurden bei der Jahreshauptversammlung des Vereins darüber hinaus: Josef Benz, Ute Culas, Ursula Daul, Ingrid Fritz, Elsbeth Müller, Karin Riedinger, Anton Rost und Dieter Schwarz.