Neues Konzept für Aus- und Weiterbildung

Von Erika Kimmig Baden-Baden - "Grüß Gott mit hellem Klang", mit diesem Lied stimmte der Seniorenchor Mittelbaden auf die Mitgliederversammlung des Mittelbadischen Sängerkreises ein, die in diesem Jahr in der Eberbachhalle in Haueneberstein stattfand. Die umfangreiche Tagesordnung beinhaltete Grußworte, Ehrungen, Blicke zurück und in die Zukunft. Auch die Bedeutung von Aus- und Weiterbildung wurde intensiv beleuchtet. Im Mittelbadischen Sängerkreis (MSK) sind 122 Chöre mit 5840 Sängern und 13675passive Mitglieder von Au am Rhein im Norden über die Region Baden-Baden/Rastatt/Murgtal bis in den nördlichen Ortenaukreis organisiert. "Hut ab, was Ihr Verband so alles leistet", lobte Oberbürgermeisterin Margret Mergen die Sängerfamilie. Sie sprach das Grußwort auch im Auftrag von Landrat Jürgen Bäuerle und den Landtagsabgeordneten Tobias Wald, Ernst Kopp und Thomas Henschtel, die ebenfalls unter den Gästen weilten. Singen sei Seelenhygiene, so Mergen, die gestand, dass sie sehr gern beim Motorradfahren singt. "Gesang und Musik verbinden die Menschen über Grenzen hinweg", freute sich Präsident Rolf Peter zu Beginn seines Jahresrückblicks. Die Chöre trügen wesentlich zum kulturellen Leben in ihren Gemeinden bei. Dies verdeutlichte er auch mit einem Blick auf besondere Auftritte des vergangenen Jahres, unter anderem das Konzert "Blech trifft Gesang" in der Badner Halle in Rastatt und das Konzert "Next Generation V", bei dem Jugendliche in der Fremersberghalle in Sinzheim vor tausend Zuhörern sangen. Die kulturellen Vereine müssten auch vom Land verstärkt gefördert werden, forderte Rolf Peter. Der Landtagsabgeordnete Tobias Wald, der die Entlastung der Vorstandschaft vornahm, versprach, hier am Ball zu bleiben. Es sei angedacht, den Zuschuss für die Chorleiter nach und nach auf 500 Euro im Jahr zu erhöhen. Auch um die finanzielle Situation des Sängerkreises ging es in der Sitzung. Zwar habe es im Bereich der Jugendarbeit ein Minus gegeben, jedoch seien die Vereinseinnahmen insgesamt etwas gestiegen, teilte Kreisschatzmeister Achim Suhr mit. Breiten Raum nahmen darüber hinaus die Ehrungen ein (siehe "Zum Thema"). Als Dank für ihr 20-jähriges Engagement im Präsidium des Mittelbadischen Sängerkreises wurde Irmgard Knabe mit der goldenen Ehrenmedaille ausgezeichnet. Knabe ist seit 1998 Frauenreferentin, ist Bindeglied zwischen Chorverband und den Vereinen. Fünf Jahre lang war sie Gruppenvorsitzende der Sängergruppe Rastatt und 28 Jahre lag Vorsitzende des Schubertchores. Auch organisierte sie viele Konzertreisen. Ein Schwerpunktthema des Abends war zudem die Aus- und Weiterbildung. Kreischorleiter Friedemann Nikolaus berichtete von den abgeschlossenen und noch laufenden Vizedirigenten-Lehrgängen, Jugendreferent Michael Anarp kündigte einen neuen Kurs der Kinderchorleiter-Ausbildung an, der bereits am nächsten Wochenende startet. "Es ist sehr zeitintensiv, kostet viel Geld, Kraft und Geduld, jedoch lohnt es sich", stellte der Jugendreferent fest mit Blick auf die Vereine, die noch keine Jugendarbeit anbieten. Für die kommenden Jahre haben die Verantwortlichen ein neues Konzept im Bereich der Aus- und Weiterbildung geplant. Die entsprechenden Projekte stellte Vizepräsident Klaus Droll vor. So sollen Führungskräfte für ihre Aufgaben in Seminaren geschult werden. Zudem sollen unter anderem Stimmbildungsseminare angeboten werden. Breiten Raum nimmt die Förderung des Nachwuchses ein: Alle zwei Jahre soll es Jugendlichen ermöglicht werden, ein Leistungsabzeichen zu erwerben. Ebenso geplant ist es, Solisten zu schulen. Und man will in der gesamten Region verstärkt mit Musikschulen, der Volkshochschule und den Schulen kooperieren. Wie fruchtbar Jugendarbeit sein kann, zeigte sich beim Auftritt des Kinderchors des MGV Germania Hügelsheim in Kooperation mit der Singschule. Auch der gemischte Chor des Sängerbundes Haueneberstein umrahmte die Versammlung mit Liedern.

