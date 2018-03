Zahnbürsten und mehr aus Haueneberstein

Baden-Baden - Geschichten über Firmen, die aus bescheidenen Anfängen in der heimischen Garage zu weltweit führenden Unternehmen wurden, gibt es viele. Dietmar Hopps SAP ist ein regionales Beispiel. Doch so weit muss man gar nicht gehen, denn in Haueneberstein fahren täglich viele Menschen an einem solchen Unternehmen vorbei - Mold Masters.

Angefangen hat alles beschaulich im Keller eines Wohnhauses in Kanada. Dort wurde 1963 das Unternehmen Mold Masters gegründet, und zwar von badischen Auswanderern aus dem Murgtal. Bis 1969 war die Werkstatt in der Garage des Hauses der eigentliche Firmensitz. Ab 1975 erfolgten die kontinuierliche Expansion und der damit verbundene Umzug nach Georgetown/Ontario in Kanada. Dort befindet sich heute noch der Hauptsitz des Unternehmens.

In den 1980er Jahren wurden weltweit Niederlassungen eröffnet, 1987 erfolgte die Gründung der Mold-Masters-Europa GmbH, die 1988 den Produktionsstandort in Haueneberstein in Betrieb nahm. Dieser dient seither als europäische Zentrale. Seit 2013 gehört Mold Masters zum börsennotierten Milacron-Konzern mit weltweit mehr als 5000 Mitarbeitern. Doch was genau wird am Standort in Haueneberstein produziert?

Das Unternehmen gilt als weltgrößter Anbieter von Heißkanalsystemen, Heißkanaldüsen, Komplettsystemen, PET-Systemen (zur Herstellung von PET-Flaschen), hochwertigen Temperaturregel- und Steuergeräten sowie zahlreichen Spezialsystemen und Zubehör für die globale Kunststoffindustrie. "Unsere umfangreiche Produktpalette wird weltweit unter anderem zur Herstellung von Produkten für die Medizintechnik sowie der Verpackungs- Elektronik-, Haushaltsgeräte- und Automobilindustrie eingesetzt", erklärt Marketingchef Michael Schiele.

Mold Masters produziert in Haueneberstein Systeme, mit denen andere Firmen Produkte wie Spritzen, Flaschenverschlüsse, Einwegrasierer oder Zahnbürsten fertigen können. Die Endkunden sind namhafte Unternehmen wie Tupperware, Samsung, Gardena, Gillette oder BMW, um nur einige zu nennen. "Kaum jemand außerhalb der Fachwelt kennt unsere umfangreichen Systemlösungen, und dennoch sind die damit hergestellten Endprodukte täglich bei Millionen Menschen im Einsatz", verdeutlicht Schiele.

Die Bandbreite der Produktion in Haueneberstein erstreckt sich von medizinischen und elektronischen Komponenten, über solche für Haushaltswaren, Hygieneartikel, PET-Flaschen und Verschlusskappen bis hin zu Automobilteilen und Kunststoffkomponenten für Weiße Ware. "Die Aufzählungen ließen sich beliebig fortsetzen", fügt der Marketingchef hinzu.

Das Unternehmen in Haueneberstein ist somit quasi der Geburtshelfer für unzählige Produkte. Werkzeugmacher sowie lokale und globale Spritzgießunternehmen stellen im Nachgang die eigentlichen Waren für die großen und bekannten Marken her. "Mit mehr als 900 angemeldeten und erteilten Patenten hat Mold Masters in seiner 55-jährigen Geschichte zahlreiche technologische Durchbrüche ermöglicht und unzählige neue Möglichkeiten der Kunststoffverarbeitung geschaffen", sagt Schiele.

Am Standort Haueneberstein beschäftigt Mold Masters derzeit rund 240 Mitarbeiter und ist somit einer der größten Arbeitgeber vor Ort. Die Verwaltungs- und Produktionsgebäude umfassen rund 5500Quadratmeter, das gesamte Firmengelände knapp 20000. "EU-weit gehören über 310 Mitarbeiter zum Unternehmen, weltweit sind es über 1800 Mitarbeiter. Tendenz weiter steigend", erklärt der Marketing-Fachmann. "Ein Großteil des Führungsteams hier am Standort besteht aus ehemaligen Auszubildenden des eigenen Unternehmens", ergänzt er. Als Ausbildungsberufe werden Industriekaufmann, Zerspanungsmechaniker und Technischer Produktdesigner (Maschinen- und Anlagenkonstruktion) angeboten. Die globalen Teams sind über modernste Medien vernetzt, die vorrangige Unternehmenssprache ist Englisch. "Zahlreiche Kollegen aus den USA, Kanada, Indien und China sind regelmäßig zum Austausch oder zur Schulung in Haueneberstein zu Gast. Gleiches gilt für die deutschen Kollegen, die sich in den anderen Niederlassungen von Mold-Masters und der gesamten Unternehmensgruppe fortbilden", sagt Michael Schiele.