Klosterplatz-Kiosk: Ärger über Parolen und Schmiererei

Ärger um Reparaturkosten Bietigheim (hli) - Heruntergefallener Deckenputz in einer Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in der Rheinstraße in Bietigheim hat einen Streit zwischen dem Hauseigentümer und der Gemeinde entfacht. Der Vermieter beklagt zudem die Zustände im Haus (Foto: privat).

Probleme mit Hundehaufen Durmersheim (HH) - In Würmersheim gibt es unter anderem rund um den Friedhof immer wieder Probleme mit Hundehaufen. Wie man damit umgeht, ist in der Polizeiverordnung zu lesen, deren Neufassung nun Thema im Würmersheimer Ortschaftsrat war (Foto: HH).

Dauerthema Lehrermangel Stuttgart (bjhw) - Neben den Debatten um Strukturen des Schulsystems und längeres gemeinsames Lernen ist der Ärger über den Unterrichtsfall die große Konstante in der Bildungspolitik. Seit Jahrzehnten bekommt keine Landesregierung das Thema Lehrkräftemangel in den Griff (dpa-Foto).

Diesel-Fahrverbote generell zulässig Leipzig (dpa) - Schmutzige Diesel könnten bald aus Städten mit dicker Luft verbannt werden. Das Bundesverwaltungsgericht hält laut Urteil von Dienstag Fahrverbote für zulässig. In Stuttgart seien Fahrverbote nicht vor dem 1. September 2018 möglich (Foto: dpa).