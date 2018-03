Mit spieltechnischer Brillanz

Baden-Baden - Ein höchst anspruchsvolles Sinfoniekonzert, eine Benefizveranstaltung zugunsten des Erhalts des Baden-Badener Brahmshauses, fand am Sonntag im Weinbrennersaal des Baden-Badener Kurhauses vor großem Publikum statt. Ein außerordentlich großes Orchester, die KIT-Philharmonie, unter der Leitung von Nikolaus Indlekofer hatte sich auf der Bühne aufgebaut.

Nach seinen launigen Begrüßungsworten nahm der Präsident der Brahmsgesellschaft Baden-Baden, Christoph Maisch, in der Viola-Gruppe des Orchesters Platz, um sich musikalisch aktiv zu beteiligen. Die "Sinfonia concertante" für Violoncello und Orchester op. 125 von Sergei Prokofieff erfüllte den ersten Teil des Konzertabends. Der Solist, Benedict Kloeckner, war dem Baden-Badener Publikum kein Unbekannter, schließlich erlebte man ihn bei den Meisterkursen der Carl-Flesch-Akademie, aus denen er mehrfach als Preisträger hervorging. Im Jahr 2008 wurde Kloeckner Stipendiat des Richard-Wagner-Verbandes Baden-Baden/Pforzheim. Auch sein Solorecital im Jahr 2016 im Museum LA8 und sein Auftritt als Solist bei den Brahmstagen 2015 sind noch in guter Erinnerung. Inzwischen konzertiert der mehrfach preisgekrönte junge Musiker weltweit als Solist mit namhaften Orchestern.

Prokofieffs "Sinfonia concertante" bedeutet für jeden Cellisten eine große Herausforderung. Selbst der berühmte Cellovirtuose Mstislaw Rostropowitsch meinte einst, der Schwierigkeiten des Werkes nur mit Mühe Herr werden zu können. Zusammen mit dem Komponisten erarbeitete er seinerzeit eine neue spielbare Fassung des Werkes, der aber, wie das Publikum an diesem Abend erfahren konnte, es keineswegs an Virtuosität mangelte. In sehr engem Zusammenwirken mit dem Orchester und dem Dirigenten gelang es Kloeckner mit großer Überzeugungskraft, den eigenwilligen, kantigen, stark emotionalen Charakter des Werkes mit spieltechnischer Akkuratesse und Rasanz vorzuführen.

Er meisterte die drei Sätze gigantischen Ausmaßes mit spieltechnischer Brillanz und Sicherheit und erntete jubelnden Applaus des Publikums. Überhaupt nicht erschöpft entschloss er sich noch zu einer Zugabe, einem Stück für Cello solo von Zoltan Kodaly, das aber keineswegs weniger mit halsbrecherischen technischen Herausforderungen bestückt war.

Der zweite Teil des Konzertabends galt der Sinfonie Nr. 5 op. 47 von Dimitri Schostakowitsch für großes Orchester, mit dem Untertitel "Das Werden der Persönlichkeit". Beide russischen Komponisten, Prokofieff und Schostakowitsch, hatten in der Stalin-Zeit große Probleme, die Maximen der Parteiführung und des sozialistischen Realismus einzuhalten. In seiner 5. Sinfonie hat Schostakowitsch nach eigener Darstellung "den einzelnen Menschen mit all seinen Gefühlen und Zweifeln in den Mittelpunkt gestellt".

Die traditionell vier Sätze des Werkes zeigten unterschiedlichsten Charakter, vom großen Orchester diszipliniert unter dem souveränen, mitreißenden Dirigat von Nikolaus Indlekofer wiedergegeben. Sehr gut herausgearbeitete Kontraste ließen die Komposition in wunderbarer Klangfarbigkeit erscheinen. Tänzerisch kam der zweite Satz, Allegretto, daher, mit einem Geigensolo des Konzertmeisters, das von der Flöte beantwortet wurde und das sich schließlich durch alle Instrumentalgruppen zog. Besänftigend darauf wirkte der Largo Satz, wie eine erwachende Morgenstimmung. Trotz, aber auch Optimismus, strahlte schließlich das Finale, Allegro ma non troppo, aus, von der KIT-Philharmonie hervorragend und beeindruckend wiedergegeben. Die Interpretation begeisterte die Zuhörer, die am Ende beim Verlassen des Konzertsaals bereitwillig die aufgebauten Geigenkästen mit Spenden für das Brahmshaus füllten.