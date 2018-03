Bürger laufen Sturm: Netto-Filiale in Steinbach schließt im August

Baden-Baden - Nun ist es Gewissheit: Die Filiale des Discounters Netto in der Steinbacher Straße 37 am Sternenplatz schließt. Am 20.August soll das Licht in dem Laden ausgehen. Dieses seit ein paar Tagen im Rebland herumgeisternde Gerücht bestätigte Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner am Montagabend in der Sitzung des Rebland-Ortschaftsrats in Steinbach.

Der Grund: Die Zweigstelle entspreche "nicht mehr unserem modernen Netto-Konzept hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit, Größe und Gestaltung", heißt es vonseiten des Unternehmens. Die betroffenen acht Mitarbeiter sollen in den umliegenden Filialen beschäftigt werden.

Groß war die Betroffenheit der Ratsmitglieder. Es sei immer ein Anliegen des Gremiums gewesen, den "wichtigen Frequenzbringer" im Städtl zu halten, sagte Hildner. Ein Bürger hatte zuvor in der Fragestunde wissen wollen, was an den Gerüchten dran sei, dass die Nettofiliale und die Filiale der Metzgerei Vogt nebenan schließen würden. Der Vogt-Laden sei nicht davon betroffen, betonte Hildner.

Bürger hätten inzwischen bereits eine Unterschriftenaktion gestartet, berichtete er. Der "wichtige Nahversorger" sei von der Bevölkerung sehr gut angenommen worden. Seines Wissens nach liege die Schließung auch nicht daran, dass der Umsatz zu gering gewesen sei. Der jüngst stattgefundene Eigentümerwechsel der Immobilie habe ebenfalls nichts damit zu tun. Dem Vernehmen nach haben die Gebäude der Hausnummern 37,39 und 39a den Besitzer gewechselt. Mit den neuen Eigentümern und Netto wolle man ins Gespräch kommen, sagte Hildner, vielleicht könne man dadurch etwas bewirken.

Seit etwa zehn Jahren hatte das Unternehmen versucht, in Steinbach einen größeren Standort zu finden, da in der Filiale in der Steinbacher Straße aus Platzgründen nicht das gesamte Sortiment habe angeboten werden können. Das teilte Stadtpressesprecher Roland Seiter auf BT-Anfrage mit. Umbau- und Erweiterungspläne seien am jetzigen Standort nicht umsetzbar gewesen. Vor Jahren sei ein Umzug ins Areal "Untere Sommerbühn" ins Auge gefasst worden. Ein Marktgutachten habe aber ergeben, dass die Kunden dann nicht zu Fuß auch ins Städtl gehen würden, deshalb sei das Vorhaben gescheitert.

Mit dem Netto-Markt schließt nach der Schlecker-Filiale, der Schneiderei und Reinigung (Umzug in die Yburgstraße), einem Friseur, dem Geschenkeladen "Sterntaler" (im Januar 2018) ein weiteres Geschäft. Das leerstehende Döner-Lokal gegenüber der Bäckerei soll allerdings laut einem Aushang wiedereröffnet werden. Durch den Umzug der Post vom zentralen Postplatz im Städtl in die Mührichstraße beim Edeka-Markt und des Edeka-Ladens (früher im Döner) in die Mührichstraße sei das Städtl mehr und mehr verwaist, so Seiter. Nun hoffe man, dass es für die Netto-Filiale ebenso einen Nachfolger geben werde wie einst für den Lebensmittel-Laden in der Rheinstraße 20. Der Nachkauf Acikkol laufe sehr gut, "die Leute sind dankbar", dass es ihn gebe, sagte Seiter.

Die Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern, die in Bühl und Sandweier auch CAP-Märkte betreibt, in denen Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten, hat sich, entgegen eines Hinweises, bisher noch nicht mit dem Laden befasst. Das sagte Lebenshilfe-Geschäftsführer Harald Unser gestern auf BT-Anfrage. Man habe lediglich läuten gehört, dass die Netto-Filiale wohl schließen werde, habe aber nicht gewusst wann. Noch habe man keine Anfrage aus Steinbach bekommen. Wenn sich die Lebenshilfe mit dem Thema befassen würde, würden zunächst eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und eine Standortanalyse vorgenommen. Noch sei "alles offen", betonte Unser, der zudem mitteilte, dass er regelmäßig Anfragen aus kleinen Gemeinden bekomme, die einen Ladenbetreiber suchten.