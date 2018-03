Vorstandsteam einstimmig im Amt bestätigt

Rheinmünster



Konstanz an der Vereinsspitze Rheinmünster (ar) - Seit sechs Jahren ist Björn Friedmann Vorsitzender des Musikvereins Schwarzach. Am Samstagabend bestätigten ihn die Mitglieder bei der Hauptversammlung einvernehmlich für weitere drei Jahre in seinem Amt. Auch verdiente Musiker wurden geehrt (Foto: ar).