Vorstand im Amt bestätigt

"Auch dank des guten Wetters waren wir am Festende ausverkauft", freute sich Ernst über den gelungenen Höhepunkt im Vereinskalender. Zudem hob Ernst hervor, dass die 34 aktiven Petrijünger ohne die Hilfe der befreundeten Vereine Phönix Sinzheim, Männergesangverein (MGV) Vormberg und Musikverein (MV) Sinzheim, das 13. Fest dieser Art nicht hätten bewältigen können.

Mit derselben Besetzung des Vorstands können nun die Planungen für das diesjährige Fest, das am 9. und 10. Juni stattfindet, starten. Denn einstimmig bestätigten die Mitglieder die bisherige Mannschaft: Michael Ernst (erster Vorsitzender), Rudolf Lorenz (zweiter Vorsitzender), Kai Vogelsänger (Schriftführer), Klaus Boos (Kassierer), Willi Meier (erster Gewässerwart), Martin Rauch (zweiter Gewässerwart) sowie die Beisitzer Rudi Reck und Edgar Rauch. Ernst bedankte sich für das entgegengebrachte Vertauen, appellierte jedoch an seine Kameraden, den Vorstand beispielsweise bei Versammlungen und Arbeitseinsätzen noch ein wenig mehr zu unterstützen.

Neben den Berichten des Schriftführers, des Kassierers und der Kassenprüfer erregten vor allem die Ausführungen von Gewässerwart Willi Meier Aufmerksamkeit. Er berichtete, dass der Verein beim Waldenecksee immer wieder mit Vandalismus an der Regenerationsanlage zu kämpfen habe und daher etliche zusätzliche Arbeitsstunden investieren müsse, um die Beschädigungen zu beheben. Und auch der Bergsee in Vormberg sei pflegebedürftig. Bei etlichen Wasserproben werde der See immer wieder überprüft, um zu verhindern, dass dieser "umkippt". Aufgrund dessen sei es 2017 nötig gewesen, die eigens vom Verein installierte Tiefenpumpe öfter als in den Jahren zuvor in Gang zu setzen. War die Pumpe früher durchschnittlich einmal pro Woche in Betrieb, lief sie 2017 über die Sommermonate täglich.

Ein weiteres Ärgernis ist laut dem Vorsitzenden seit längerem die Genehmigung der neuen Vereinssatzung. Ernst erläuterte, welche behördlichen und gesetzlichen Hürden beim zuständigen Amtsgericht Mannheim genommen werden müssten. Teilweise "haarsträubend" seien die Forderungen.

Erfreut hingegen zählte Ernst weitere Aktivitäten des Vereins auf. Sowohl beim Frühjahrsmarkt der Gemeinde als auch beim Fest der Begegnung des Seniorenzentrums und beim "Fest unter der Linde" in Vormberg war der Angelsportverein vertreten. Zudem konnte der Vorsitzende ein neues Mitglied in der Fischergilde begrüßen. Und damit auch in diesem Jahr eifrig gefischt werden kann, bekam jedes Mitglied seine Angelkarte für 2018 ausgehändigt.