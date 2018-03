Kritik an Parksituation

Baden-Baden - Auf außerordentlich großen Zuspruch stieß am Donnerstag die Bürgerversammlung in Balg. Die Themenpalette reichte während des Abends von der Nichteinhaltung der Tempo-30-Vorschrift bis hin zu Straßensanierungen. Auch die Bürgerräte standen zur Wahl.

Norbert Metz, Günter Stapf und Eberhard Blaschka werden sich weiterhin um die Belange des Stadtteils kümmern. Auf Gerhard Weinelt folgt Bürgerrat Ralf Kistner. Alle Bürgerräte wurden mit der Mehrheit der Stimmen gewählt.

Seit zwei Jahren ist Hans-Dieter Boos, Ortsvorsteher von Haueneberstein, mit Sprechstunden in Balg präsent. "Er hat uns einiges abgenommen", führte Metz aus. Er resümierte die zurückliegenden zwei Jahre und die realisierten Vorhaben. Unter anderem nannte er das Anbringen weiterer Lampen am Aussichtsweg und das verstärkte Reinigen der Abflusskanäle am Buchenweg.

In Kürze steht die Sanierung der vorderen Hauptstraße an. Darüber informierte Karsten Auer von den Stadtwerken. Insgesamt nannte er eine Bauzeit von zwölf Wochen. In diesem Zeitrahmen sollen 220Meter Hauptwasserleitung verlegt werden. Zudem müssen Hauswasseranschlüsse ebenso wie ein Schmutzwasserkanal erneuert werden. Im Anschluss daran soll die Sanierung der Fahrbahndecke erfolgen. Diese Maßnahmen erfordern zumindest eine halbseitige Sperrung der Straße. Eine Ampel soll den Verkehr regeln. Während der dreiwöchigen Vollsperrung wird eine Umleitungsstrecke ausgeschildert sein.

In sechs Monaten 26 Autos abgeschleppt

Ein in Teilen leidenschaftlich diskutiertes Thema war die Parksituation. Die Versammelten berichteten von oft unhaltbaren Zuständen, von zugeparkten Ausfahrten oder privaten Stellplätzen, der Nichtbeachtung von Verkehrsschildern und vom flächendeckend geltenden Tempo 30. Als Verursacher machten die Beschwerdeführer Mitarbeiter, aber vor allem Besucher der nahen Stadtklinik aus, die ihre Autos in den angrenzenden Wohngebieten parkten, um Parkgebühren zu sparen. Und die Konzentrierung bestimmter medizinischer Leistungen am Klinikum habe die Situation massiv verschlechtert.

Manfred Schmalzbauer, Leiter der Verkehrsbehörde, sagte, dass bei den zwischen 1. September 2017 und 15. Februar 2018 durchgeführten Verkehrskontrollen 38 Verstöße angezeigt worden seien und in 26 Fällen abgeschleppt worden sei. Den Vorschlag die betroffenen Straßen zu markieren, halten viele Balger nicht für zielführend. Vielmehr sieht man das Klinikum Mittelbaden in der Pflicht. "Ein bisschen malen bringt nichts", so ein Bürger. Einig zeigte man sich darüber, dass die Klinikleitung mit an den Tisch geholt werden müsse, um eine Verbesserung zu erreichen. Auch erteilten die meisten Bürger dem Vorhaben, die Linksabbiegerspur auf der Balger Hauptstraße in Richtung Klinik durch eine schraffierte Fläche zu ersetzten, um den Verkehr an dieser Stelle auszubremsen, eine Absage. Dadurch erreiche man keine großartige Verkehrsberuhigung, so der Tenor.

Nach neuen Räumen fürs seit zwei Jahren geschlossene Heimatmuseum, fragte Manfred Kientz, Vorsitzender des Vereins Balger Heimat. Die derzeit eingelagerten Exponate mussten der Ganztagesbetreuung im Untergeschoss der Turnhalle weichen. Für den 12. April hat sich ab 16Uhr OB Margret Mergen zum Ortsrundgang angekündigt.