"Großes Leid für Tiere" durch Schweinepest Von Henning Zorn Baden-Baden - Die Afrikanische Schweinepest breitet sich in Osteuropa rasant in Richtung Westen aus und rückt näher. Über die Gefahren der Seuche und mögliche Vorbeugungsmaßnahmen auch im Stadtkreis Baden-Baden informierte Forstamtsleiter Thomas Hauck am Donnerstag in der Sitzung des Forst- und Umweltausschusses. Die Afrikanische Schweinepest verursacht nicht nur hohen wirtschaftlichen Schaden, sie bringt auch "großes Leid für die erkrankten Tiere", betonte Hauck, der sich in seinem Vortrag auf eine Präsentation stützte, die von Stadt-Veterinärin Jutta Winter erarbeitet wurde. Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich um eine Virusinfektion, die Wild- und Hausschweine befällt und mit einer hohen Todesrate verbunden ist. Für Menschen und andere Haustiere ist sie nicht gefährlich. Ihren Ursprung hat sie in Afrika südlich der Sahara und verbreitete sich vor allem durch Speiseabfälle. Sie befindet sich nun auf dem Vormarsch. Daher warnte Hauck auch nachdrücklich davor, Speiseabfälle wie etwa die Reste eines Sandwiches achtlos aus dem Auto zu werfen. Denn so könne das Virus, das sehr widerstandsfähig ist und im tiefgefrorenen Zustand auch mehrere Jahre überdauern kann, sehr schnell vor allem auf Wildschweinbestände übergreifen. Ein Ausbruch der Schweinepest, so betonte Hauck, hätte sofort starke Handelsbeschränkungen zur Folge. So wäre ein Export des Fleisches nach Asien nicht mehr möglich. Ganz wichtig sei es, einen möglichen Befall frühzeitig zu erkennen, betonte der Forstamtsleiter: "Daher beproben wir auch jedes Wildschwein, das erlegt wird." Ein Ausbruch der Seuche hätte zum Beispiel zur Folge, dass im Waldbereich "gefährdete Bezirke" ausgewiesen werden, aus denen nichts herausgeholt werden darf (auch kein Holz) und wo für Hunde Leinenzwang besteht. Da die größte Gefahr von Speiseabfällen ausgeht, so kündigte Hauck an, werde man Mülleimer an Rastplätzen besonders gegen Tiere sichern und Informationstafeln aufstellen. Sollte diese Maßnahme dazu führen, dass Müll dann einfach neben der Tonne weggeworfen wird, "werden wir die Abfallbehälter konsequent wegräumen". Ganz besonders im Blick hat die Forstbehörde das Gelände des Baden-Badener Autobahn-Rasthofs, denn hier befinden sich viele Mülltonnen und man hat festgestellt, dass die Wildschweine dem Areal sehr nahe kommen. Daher werde man dort auch verstärkt Zäune installieren, die zumindest eine 90-prozentige Abschirmung gewährleisten sollen. Weiter verwies Thomas Hauck auf einen Maßnahmenkatalog der baden-württembergischen Landesregierung, der eine Intensivierung der Jagd auf Wildschweine zum Ziel hat. So soll es abgesehen vom Elterntierschutz keine Schonzeit mehr geben, und erlaubt wird bei der Jagd im behördlichen Auftrag die Nutzung von künstlichen Lichtquellen und Nachtsichttechnik. Die Kirrung (Lockfütterung) wird auch im März und April gestattet, außerdem setzt das Land verstärkt auf die Tötung der Wildschweine durch den Einsatz von Saufängen. Bei einem Ausbruch der Schweinepest sollen in gefährdeten Bezirken 80 bis 90 Prozent der Wildschweine getötet werden. Hauck zeigte sich im Forstausschuss skeptisch, ob die angestrebten hohen Abschusszahlen erreicht werden können. Es sei in der Vergangenheit noch nicht einmal gelungen, mit jagdlichen Mitteln den Zuwachs der Wildschweinbestände zu unterbinden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Stuttgart

Gefahr der Schweinepest Stuttgart (dpa) - Ein Wurst-Angebot des Discounters Lidl hat für Ärger bei deutschen Schweinewirten gesorgt. Das Fleisch für Wurstwaren der Lidl-Eigenmarke "Kuljanka" - darunter Rohwurst - stammt zum Teil aus Polen, wo derzeit im Nordosten die Afrikanische Schweinepest wütet (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Ein Wurst-Angebot des Discounters Lidl hat für Ärger bei deutschen Schweinewirten gesorgt. Das Fleisch für Wurstwaren der Lidl-Eigenmarke "Kuljanka" - darunter Rohwurst - stammt zum Teil aus Polen, wo derzeit im Nordosten die Afrikanische Schweinepest wütet (Foto: dpa). » - Mehr