Wird Projekt Aumattstraße abgespeckt? Von Harald Holzmann Baden-Baden - "Wir wollen eine gute Lösung für Oosscheuern", betont Bürgermeister Alexander Uhlig mit Blick auf das geplante Gewerbegebiet in der Aumattstraße. Einiges deutet darauf hin, dass das stark in der Kritik von Anwohnern stehende Projekt abgespeckt wird. Hintergrund Wie das BT erfahren hat, wird sich der gemeinderätliche Bauausschuss bei seiner nächsten Sitzung am 22. März nichtöffentlich mit den Planungen für den "Dienstleistungsbereich Aumattstraße" beschäftigen. In einem dem BT vorliegenden Schreiben ist die Rede von einer "beabsichtigten Modifizerung" des bei einem Architektenwettbewerb siegreichen Entwurfs eines Straßburger Ingenieurbüros und eines Landschaftsplaners aus Karlsruhe. Konkret geht es dabei wohl um eine deutliche Begrenzung der erlaubten Gebäudehöhe und Dichte der Bebauung sowie um die Frage, ob nicht ein Teil der geplanten Gebäude auch als Wohngebäude genutzt werden könnten. Wie berichtet, sieht die derzeitige Planung den Bau von drei ausschließlich gewerblich genutzten mehrgeschossigen Gebäuden mit jeweils mehreren Gebäudeflügeln vor. In diesen Bauten sollen nach der Planung von Investor Martin Dietrich Büroräume unterkommen, die an Firmen im Dienstleistungssektor verkauft oder vermietet werden. Dabei soll Platz für etwa 400 Arbeitsplätze geschaffen werden. Ein Hauptnutzer wäre die Firma Grenke, die in den Neubauten in Oosscheuern gerne den Hauptsitz ihrer Grenke-Bank unterbringen würde (wir berichteten). Uhlig: "Wie weit können wir gehen?" Das Projekt stößt aber bei Anwohnern auf Widerstand. Die Interessengemeinschaft Aumattstraße und der Verein Stadtbild halten das Vorhaben für zu massiv und nicht stadtteilverträglich. Zudem werfen sie der Stadtverwaltung vor, mit der Einstufung des Areals als Gewerbegebiet dem Investor zu sehr entgegengekommen zu sein, weil in einem Gewerbegebiet höher und dichter gebaut werden kann als in einem Misch- oder Wohngebiet. Nach BT-Informationen waren die ursprünglich von Martin Dietrich eingereichten Planungen noch massiver gewesen. Von einem halben Dutzend Gebäude, die bis zu sieben Stockwerke hoch werden sollten, ist die Rede. Uhlig machte nun allerdings gegenüber dem BT deutlich, dass die nun vorliegende Planung die Obergrenze der Bebauung darstelle. Inwieweit das Projekt auch noch weiter abgespeckt werden könnte, dazu wollte er nichts sagen. Allerdings erklärte er, dass er im Bauausschuss nichtöffentlich ausloten wolle, wie die Mehrheit im Gemeinderat das Thema sehe. "Ich will wissen: Wie weit können wir gehen?", so Uhlig. Die Antwort darauf werde man dann an den Investor weitergeben. "Wir werden miteinander reden. Ich bin jedenfalls froh über die rege Beteiligung der Bürger an der Diskussion über das Projekt."

