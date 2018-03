Die Stadt ins Fieber versetzen

Von Nina Ernst Baden-Baden - Hebt sich 2019 der Vorhang in der Kurstadt für die 24. Baden-Württembergischen Theatertage? Am 19. März wird der Hauptausschuss darüber abstimmen, ob das Festival in Baden-Baden stattfinden wird. Theater-Intendantin Nicola May gibt sich "vorsichtig optimistisch" und würde es ebenso wie Oberbürgermeisterin Margret Mergen begrüßen, die Stadt ins "Theaterfieber versetzen" zu können. "Ich stelle es mir schön vor, die Tage auszutragen, wenn man sich schon auskennt", sagt May, denn bereits 2005 war die Stadt an der Oos unter ihrer Führung Ausrichter der Theatertage. Diese finden seit 1977 alle zwei Jahre statt, an immer wechselnden Orten mit einem eigenen Theater. An zehn Tagen sind dabei rund 35 Veranstaltungen vorgesehen. Alle Stadt-, Landes- und Staatstheater des Bundeslandes werden mit Produktionen vertreten sein. Intendantin May selbst hat den Stein ins Rollen gebracht, als der eigentlich geplante Ausrichter, die Stadt Konstanz, Ende Februar mitgeteilt hat, die Theatertage nicht durchzuführen. Diese Entscheidung fällte laut Medienberichten der Konstanzer Intendant Christoph Nix. Hintergrund ist wohl, dass der Gemeinderat kurz zuvor eine Vertragsverlängerung mit Nix abgelehnt hatte. May hob die Hand und bekundete gegenüber dem Vorstand des Landesverbands Baden-Württemberg des Deutschen Bühnenvereins, dass Baden-Baden gern einspringen würde. Wann genau das Festival stattfinden würde, steht laut May noch nicht fest. Zwischen Mitte Mai und Ende Juni habe man sich aber schon einige Zeitfenster ausgeguckt. Erst wenn die definitive Zustimmung des gemeinderätlichen Ausschusses gegeben ist, wolle man in die Detailplanung einsteigen, erläutert May. Daher habe man sich auch noch keine Gedanken zu einem Motto gemacht. Dazu würde man sich mit anderen Häusern absprechen, denn üblicherweise werden die von den Theatern gezeigten Stücke dem Motto thematisch angepasst. "Viel Theateratmosphäre" machen laut May die Jungen Theater aus. Reisen die Schauspieler anderer Theater jeweils nach ihrer Vorstellung wieder ab, sind die Teilnehmer des Arbeitskreises Junges Theater Baden-Württemberg über den kompletten Veranstaltungszeitraum vor Ort. Geplant sind Programmpunkte für jede Altersstufe - und zwar von morgens bis abends. Denn für die rund 6000 erwarteten Besucher (2005 waren es etwa 5500) soll es neben den eigentlichen Aufführungen im Theater und an anderen Orten - 2005 waren auch das Kurhaus und das Studio 5 des SWR Spielstätten - ein Rahmenprogramm geben, erläutert May. So gab es vor 13 Jahren ein bewirtetes Zelt auf der Fieserbrücke, in dem man sich zu Diskussionen und Nachbesprechungen getroffen hat und den Akteuren begegnen konnte. Insgesamt werden die Theatertage knapp 340000 Euro kosten. Der Vorlage für den Hauptausschuss ist zu entnehmen, dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg mit rund 168000 Euro den Großteil zur Finanzierung beiträgt und sich der Landesverband des Deutschen Bühnenvereins mit rund 78000 Euro beteiligt. Demnach müsste die gastgebende Stadt etwa 90000 Euro zahlen. Es soll beschlossen werden, diesen Betrag als außerplanmäßige Ausgabe im Doppelhaushalt 2018/19 aufzunehmen. Darüber hinaus wäre eine personelle Verstärkung in der Verwaltung des Theaters nötig. May hofft, dass der Hauptausschuss dem Beschluss zustimmt und die Stadträte erkennen, dass die Theatertage trotz Mehrkosten einen "Mehrwert" für die Stadt haben. Zwar hätten May und ihr Team Respekt vor dem Arbeitsaufwand, sie sind sich aber sicher: "Das ist eine schöne Sache für uns und die Stadt."

