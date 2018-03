Wertschätzung für außerordentliche Leistungen

Sinzheim - Lob für großartige Leistungen, eingebettet in eine fulminante multimediale Bühnenshow - so würdigte die Gemeinde Sinzheim am Freitagabend bei der siebten Ehrengala ihre Leistungsträger aus dem sportlichen und kulturellen Vereinsleben. Mehr als 210 Personen in 38 Sparten wurden vom Gastgeber, Bürgermeister Erik Ernst, mit Urkunden und Trophäen ausgezeichnet. Herausragende Vereine bekamen zudem einen finanziellen Zuschuss für die Vereinskasse.

Der Ehrungsabend führte den mehreren Hundert Gästen in der Fremersberghalle vor Augen, welchen bedeutenden gesellschaftlichen Beitrag die Vereine in der Stabsgemeinde leisten. So erschloss sich für die Anwesenden die Botschaft, dass die ehrenamtliche Arbeit in Sport und Kultur gerade für junge Menschen eine unerlässliche Schmiede für elementare Tugenden wie Fleiß, Disziplin, Selbstmotivation und Beharrlichkeit darstellt. Denn etliche Preisträger verfolgen beispielsweise auf dem sportlichen Sektor ernsthafte Ambitionen in Richtung Olympia. Hierzu gehört etwa Sunny Angelina Geschwender vom Radsportverein Edelweiß Kartung, die sich im vergangenen Jahr bei den deutschen Meisterschaften im Mountainbike (Cross Country) auf Rang fünf platzieren konnte. Wie es ist, ein Deutscher Meister zu sein, diese Erfahrung machte 2017 Nico Maier im Kugelstoßen. Der Sinzheimer trainiert beim Sportring Yburg Steinbach. Bundeskaderluft hat vergangenes Jahr Budoka Manuel Spindel geschnuppert, er nahm erfolgreich an den Ju-Jutsu-Europameisterschaften teil.

Eine Person, die durch den Sport ständig ihre körperlichen und mentalen Grenzen auslotet, lernten die Zuschauer mit Annika Boos kennen. Sie ist badische Mehrkampfmeisterin und demonstrierte dem Publikum auf dem Schwebebalken mit kunstvollen Sprüngen einen atemberaubenden Auszug aus ihrer Kür. Beim Auftritt unterstützten die zwei talentierten Nachwuchsturnerinnen Valeria Buss und Maria Kontra die Athletin. Hörfunkmoderator Jochen Graf führte durch den Ehrungsabend und entlockte auf charmante Weise den Protagonisten des Abends das eine oder andere Geheimnis ihres Erfolgs. Von Annika Boos jedenfalls erfuhr das Publikum, dass man stets mehr könne, als man sich zutraue.

Rahmenprogramm mit Tanz, Gesang und Sport

Ein vielversprechendes Gesangstalent aus den Reihen des Männergesangvereins (MGV) Sängerlust Kartung ist Vera Braun. Sie ist Trägerin des Silbernen Leistungsabzeichens des Mittelbadischen Sängerkreises (MSK). Mit ihrer Ausbilderin Karoline Lindt und ihrem Mentor Michael Anarp am Klavier interpretierte Braun eine einfühlsame Version von "Titanium". Einen akustischen Hörgenuss ermöglichte das "Klassik Trio", bestehend aus Sängerin Caterina Cancellieri und den Geschwistern Alexander und Dennis Kozarov. Die Brüder verfolgen eine Ausbildung als Profimusiker.

Welches Potenzial es in Sachen Tanzkunst und Jazzgymnastik in der Gemeinde gibt, das zeigten die Jazz-Tänzerinnen einer hiesigen Tanzschule sowie die "Bronx Sistas". Letztgenannte erkämpften 2014 den Weltmeistertitel im Hip-Hop und Streetdance. Die HM-Bigband unterhielt die Gäste zu Beginn, in der Pause und zum Ende der Veranstaltung mit lässigem Sound. Die Handballer des Ballspielvereins Phönix Sinzheim bewirteten die Gäste. Insgesamt gestaltete sich die Ehrengala als eine vom Gemeinschaftssinn getragene, durchweg gelungene Veranstaltung.

Das Rahmenprogramm wurde mit Filmsequenzen über die Vereinsarbeit ergänzt. So waren aus den Reihen des Turnerbundes Matthias Pfeifer, Justine Büchler und Carina Teuber bei ihrem Tischtennistraining zu sehen. Sie errangen 2017 den Titel der Bezirksmeister ebenso wie die U-15-Riege. Mit ihrem Trainer Stefan Pfeifer peilen Sebastian Szeip, Marvin Ernst, Niklas Huck, Dustin Arnold, Marc Pfeifer und Lukas Huck in diesem Jahr die Landesliga an.

Der zweite Filmbeitrag lud die Anwesenden zu einem Probenbesuch beim Musikverein Sinzheim ein. Hier stellten sich die Alt-Saxofonistin Sarah Schmidt und Schlagzeuger Frank-Ramon Lutz dem Publikum vor. Beide errangen das Jungmusikerleistungsabzeichen (JMLA) in Silber - ein Grund für den Ehrungsausschuss, sie bei der Ehrengala auszuzeichnen. Vom Windener Musikverein standen Selina Ernst und Jannik Hensel auf der Bühne, denn sie absolvierten ebenso das JMLA in Silber.

Mit dem Silbernen Leistungsabzeichen schaffte der MSK das Pendant für gesangliche Leistungen - mit dabei für den MGV Sängerlust Kartung: Monja Schlack und Emilia Zeitvogel. Der MGV Kartung stellte die stärkste Gruppe der geehrten Vereine dar. Mehr als 51 Personen nahmen von Bürgermeister Ernst eine Urkunde entgegen, da sie 2017 beim Badischen Chorwettbewerb das Prädikat "Konzertchor" erworben hatten. Als Nächstes hat der MGV Kartung mit Dirigent Frank Bollheimer den Titel "Meisterchor" im Visier.

Weiter wurden für sportliche Erfolge geehrt: Sinja Huck (dritter Platz Geräteturnen Landeskinderturnfest), Rolf Saar vom Reit- und Fahrverein St. Wendelin (Süddeutscher Mannschaftsmeister) sowie Walter Eberle und Peter Kraft vom Breitensportverein (20 Mal Sportabzeichen in Gold).

Die geehrten Judoka des Judo-Clubs: Adrian-Laurin Ernst, Anna-Teresia Ernst, Lara Kappler und Moritz Münscher (alle zweiter Platz "Jugend trainiert für Olympia"), Timo Graf (Landesmeister), Domenik Greis (zweiter Platz Landesmeisterschaft), Maja Hoferer (Bezirksmeisterin), Joel Keppler (Baden-württembergischer Meister), Nicklas Zalewski (Bezirksmeister). Unter den Farben des Karlsruher Südstadt Judo-Clubs errang Larissa Greis den zweiten Platz bei den Süddeutschen Einzelmeisterschaften.