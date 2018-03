Mit 50 Jahren bereits unter Denkmalschutz

Baden-Baden - Ihr 50-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr die Ebersteinburger Michaelskapelle.

Mit der Michaelskapelle am Kreisel von Ebersteinburg empfängt den Besucher ein markantes Bauwerk im "Bergdorf", das als Sonnenterrasse von Baden-Baden ohnehin schon eine Sonderstellung unter den Ortsteilen der Kurstadt einnimmt. Seit 50 Jahren regt die sakrale Architektur die Gemüter der Leute an und auf, und mancher fragt sich, warum die dörfliche Struktur Ebersteinburgs einer solchen Kirche bedurfte.

Deren außergewöhnliche Stellung wird auch noch durch den Denkmalschutz hervorgehoben - und dies trotz des geringen Alters von 50 Jahren. Eine Kapelle, viele Fragen. Und darauf gibt es auch Antworten, die spätestens am 29. September dieses Jahres, also am Michaelistag, gegeben werden. Dann nämlich wird das Jubiläum, das eigentlich auf der Einweihung der evangelischen Kapelle am 23. Mai 1968 fußt, zu Ehren des Erzengels Michael ökumenisch gefeiert.

Das verriet jetzt vorab im Pressegespräch Pfarrerin Marlene Bender, die mit Kantor Alain Ebert, Annelore Neugebauer und Waltraud von Bülow vom Gemeindeteam der Stadtkirchengemeinde sowie der "Konfirmandin von 2015", Saskia König, in die Kirche eingeladen hatte.

Zusammenfassend sei gesagt: Die Initiative, Ebersteinburg mit einem evangelischen Sakralbau zu bereichern, kam vom ehemaligen Dekan Hans-Martin Siehl. Mit Horst Linde fiel die Wahl auf einen renommierten Architekten, den "Badischen Le Corbusier", der nicht nur bei Hermann Billing, dem Erbauer der Staatlichen Kunsthalle, studierte, sondern auch dem damals angesagten "Brutalismus" anhing. Das klingt zwar rüde, beruft sich aber lediglich auf die Architektur mit "béton brut" (Sichtbeton), klaren geometrischen Formen und leicht verfügbaren Materialien.

Dass Linde auch in Baden-Baden angestellt war und seine Eltern in Ebersteinburg lebten, während der Architekt international, aber auch in hohem Maße in seiner Heimat gefragt war, beantwortet weitere Fragen.

Gern wäre das kleine Gotteshaus ein zentraler Treffpunkt für viele Menschen, die hier ein vertrauensvolles Gemeindeleben entwickeln. Mit fünf ökumenischen Veranstaltungen im Lauf des Jubiläumsjahres soll sich der architektonisch museale Rahmen als ein Stück Heimat beweisen, in dem sich überkonfessionelle Beziehungen entwickeln können. Als Auftakt der "Nacht der offenen Kirchen" am Freitag, 16. März, beginnt in St. Michael um 18 Uhr unter dem Motto "Klänge, Kerzen, Kurzgeschichten" die Präsentation von 18 Kirchen im Stadtgebiet und im Rebland (siehe nebenstehenden Bericht). Am 10.Mai, dem Himmelfahrtstag, gibt es einen Festgottesdienst zum 50. Geburtstag, eine Cembalo-Matinee mit Kantor Alain Ebert und anschließend ein "Michaelsschoppen".

Am 22. Juli wartet St. Michael mit einem Brunch in der Kirche auf, bevor am 9. September, dem Tag des offenen Denkmals, mit einem Vortrag über "Horst Linde - Architekt des Wiederaufbaus in Baden-Württemberg" umfassend informiert wird.

Die Krönung des Jubeljahrs bildet dann am 29. September der Michaelstag mit zahlreichen Attraktionen.