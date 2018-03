Im Sommer können die Mieter einziehen

Wie bereits berichtet, verbirgt sich hinter diesem Begriff aus der Hotelwelt das Konzept von einem "Zuhause auf Zeit": Zielgruppe sind beispielsweise Manager von Großunternehmen, die nur für einige Wochen oder Monate an einem Standort arbeiten. Sie können, so die Idee, in dieser Zeit in einem komplett eingerichteten Apartment wohnen, das gleichzeitig mit Hotel-ähnlichem Komfort punktet. Denn in solchen Beherbergungsbetrieben gibt es in der Regel die Möglichkeit, Leistungen wie ein Wäsche- und ein Concierge-Service in Anspruch zu nehmen.

Dieses Konzept wird vom Roomers in Baden-Baden bereits angeboten: In der Hauptstraße in Lichtental betreibt das Hotel ein Haus mit neun derartigen Apartments, die laut Bernd Frank von der Baden-Badener Immobilienfirma Stenner und Frank alle vermietet sind. In dem ehemaligen IKK-Gebäude direkt neben dem Roomers-Hotel in der Lange Straße werden nun sogar 21Apartments untergebracht, berichtet Frank. Sein Unternehmen betreut bei diesem Objekt die Bauphase und wird das Haus nach der Fertigstellung an die Gekko-Group übergeben. Damit liegt man genau im Plan, wie Frank erläutert. Die Sanierung, die im siebenstelligen Bereich veranschlagt war (wir berichteten), wird laut Frank nicht teurer als geplant, und auch der Zeithorizont kann wohl eingehalten werden: Noch im April sollen die Bauarbeiten im Innenbereich abgeschlossen werden. Dann wird eine Objektdesign-Firma die Apartments komplett einrichten - und zwar "im Look des Roomers", so Frank.

Die denkmalgeschützten Elemente wie etwa das schöne Treppenhaus des Gebäudes werden erhalten und in das moderne Einrichtungskonzept eingebunden. Ab dem Frühsommer werde das Baden-Badener Roomers, das das Haus mitbetreuen wird, die Apartments dann wohl vermieten können, vermutet Frank.

Bis dahin solle dann auch die Außenanlage umgestaltet sein: Hier befinde man sich derzeit noch im Entwurfsverfahren, das mit Stadtverwaltung und Denkmalschutz abgestimmt werde. Ziel sei es, den Bürgersteig, der auch von vielen Gästen des Roomers auf dem Weg zum Festspielhaus und in die Innenstadt genutzt werde, zu verbreitern und optisch aufzuwerten.