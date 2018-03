Auszeichnungen für außergewöhnliche Treue

Baden-Baden - Ehrungen für langjährige und verdiente Sänger standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Kirchenchors Herz-Jesu Varnhalt. Außerdem bestätigten die Mitglieder Reinhard Greis im Amt des Vorsitzenden.

Mehr als 70 Jahre singt Walter Bäuerle nun schon in den Reihen des Kirchenchors. Für diese außergewöhnlich lange Treue zur Musica Sacra erhielt der Sänger eine von Dompfarrer Wolfgang Gaber unterzeichnete Urkunde sowie ein Präsent. Seit 50 Jahren singt Franz Schmalz den Bass im Kirchenchor. Hierfür gab es vom Freiburger Erzbischof Stephan Burger ein Dankesschreiben mit Präsent. Der Vorsitzende des Kirchenchors zeichnete Schmalz darüber hinaus mit der Goldenen Vereinsehrennadel aus. Schmalz und Bäuerle werden als Ehrenmitglieder im Kirchenchor geführt. Die Urkunden überreichte Pfarrer Kurt Hoffmann von der katholischen Pfarrgemeinde. Hoffmann hob hervor, dass durch Singen im Gottesdienst Freude bei den Menschen entstehen würde.

Seit 30 Jahren hat Gaby Greis das Amt der Schriftführerin inne. Laut der stellvertretenden Vorsitzenden Christina Keh führt Greis ihr Amt mit sehr viel Hingabe aus. Hierfür erhielt sie eine Urkunde und ein Präsent. Ebenso arbeitet Thomas Hartmann bereits 30 Jahre im Vorstand mit und wurde hierfür gewürdigt. Die bisher aktiven Sänger Fritz Dresel und Gisela Mast wurden in den Ruhestand versetzt.

Derzeit singen 28 Sängerinnen und Sänger im Kirchenchor mit. Mit den 220 Passiven verfügt der Verein nunmehr über 248 Mitglieder.

Besonders aufschlussreich gestaltete sich der Bericht der Schriftführerin. Zwölf kirchliche Verpflichtungen nahm der Chor wahr. Mit 42 Proben hatten sich die Sänger mit ihrem Dirigenten Georg Keh auf die Auftritte bei Messfeiern wie an Weihnachten, Ostern, Fronleichnam und am Patrozinium vorbereitet. Besonders gut war den Chormitgliedern eine Probe mit dem evangelischen Kirchenchor von der Matthäus-Gemeinde in Erinnerung. Dirigent Keh informierte darüber, dass er die Kooperation mit dem evangelischen Kirchenchor gerne weiterpflegen würde.

Nachdem Kassierer Thomas Hartmann Auskunft über die finanzielle Situation gegeben und Kassenprüfer Hubert Ernst eine einwandfreie Kassenführung bestätigt hatte, führte Günter Seifermann, stellvertretender Rebland-Ortsvorsteher, eine einstimmige Entlastung herbei. In seinen Grußworten zeigte sich Seifermann von der Wirkung des Kirchenchorgesangs bei Gottesdiensten sehr angetan.

Bei den Wahlen wurden folgende Personen in ihren Ämtern bestätigt: Reinhard Greis (erster Vorsitzender), Christina Keh (zweite Vorsitzende), Gaby Greis (Schriftführerin), Thomas Hartmann (Kassenwart) sowie die Beiräte Andrea Fritz, Ulrike Schantin, Günter Fischer und Petra Hochstuhl.