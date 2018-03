Freude über neun Teenager im Verein

Baden-Baden - Der Schützenverein "Heiligenstein" in Neuweier hat bei seiner Jahreshauptversammlung zwei langjährige Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet. Seit 40 Jahren gehört Klaus Eckerle dem Traditionsverein an und seit 60 Jahren Konrad Meier.

Konrad Meier bekam von seinem Sohn Michael, der auch zweiter Vorsitzender ist, gleich zwei goldene Ehrennadeln ans Revers geheftet: die des Vereins und die des Deutschen Schützenbundes (DSB). Eckerle erhielt die silberne Vereinsehrennadel und die goldene Ehrennadel des DSB. Der Vorsitzende des Vereins, Oberschützenmeister Stefan Meier, überreichte den Jubilaren zudem ihre Urkunden.

Auf der Tagesordnung der Versammlung stand auch die Entlastung des Kassierers Jürgen Müller, dem die Kassenprüfer eine tadellose Kassenführung bescheinigten. Auch der Gesamtvorstand wurde entlastet. Außerdem standen für einige Vorstandsmitglieder Neuwahlen an. Dabei wurde der zweite Vorsitzende Michael Meier ebenso in seinem Amt bestätigt wie Hauptschießleiter Werner Teurezbacher, Schriftführer Klaus Eckerle und Beirat Rainer Mitsch. Meinrad Bruder trat nicht mehr zur Wahl an, das Amt des zweiten Beirates übernimmt in Zukunft Klaus Meier.

In ihren Berichten blickten Schriftführer Eckerle und Hauptschießleiter Teurezbacher zurück auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2017. So gelang es Oberschützenmeister Stefan Meier, im August des vergangenen Jahres bei den Deutschen Meisterschaften in München gute Platzierungen zu erreichen. Im Kleinkaliberschießen aus einer Entfernung von 100 Metern errang er den 30., im Luftgewehr-Wettbewerb den 73. Platz.

Sehr erfolgreich schnitten die Heiligenstein-Schützen auch bei den Stadtmeisterschaften im Oktober ab. Im Medaillenspiegel lag der Verein am Ende mit 19 Podiumsplätzen auf Rang eins.

Besonders erfreut zeigte sich Teurezbacher darüber, dass seit Jahren endlich wieder einige Jugendliche eingetreten sind, so dass momentan neun Teenager dem Verein angehören. Drei von ihnen durften im vergangenen Juni erstmals an den Landesmeisterschaften in Buchholz teilnehmen. Stefan Meier, der mit Martin Horn auch als Trainer für die Nachwuchsschützen im Einsatz ist, kündigte daher auch an, zwei neue Gewehre für den Verein anzuschaffen. Bei einem Stückpreis von mehreren Tausend Euro könne man dazu auch Zuschüsse des Verbandes erhalten, sagte er. Schriftführer Klaus Eckerle blickte ebenfalls zurück auf das letzte Vereinsjahr. Ein Novum war wahrscheinlich, dass im Januar die geplante Königsfeier verlegt werden musste, weil Sturm "Burglind" zahlreiche Bäume niedergestreckt hatte und die Zufahrt zum Schützenhaus deshalb gesperrt wurde.

Neben sportlichen Veranstaltungen gab es immer wieder auch Treffen zur Kameradschaftspflege wie das traditionelle Königsessen, das das Königspaar ausrichtet, oder das Neujahrsbrezelwürfeln. Eckerle betonte, dass die Mitglieder im vergangenen Jahr mehr als 2600 Arbeitsstunden ehrenamtlich geleistet haben, unter anderem bei der Putzaktion rund um das Schützenhaus im Juli. Dabei wurde unter anderem der Parkplatz mit frischem Kies eingeebnet.