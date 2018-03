"Bunte Mixtur" für guten Zweck

Baden-Baden - Auch wenn der Baden-Badener Zonta-Club mit dem Erlös seines Benefizkonzerts am Sonntagnachmittag nicht alle Probleme der Altersarmut in der Stadt lösen kann, so beweist er doch mit seinem erneuten Engagement Empathie und Verantwortungsbewusstsein für die Menschen der Region und international - in erster Linie für Frauen.

Zum Nachmittags-Betreuungsprojekt "Theos Treff" an der Theodor-Heuss-Schule und der Aktion "Keine Gewalt gegen Frauen" rückte bei dem Serviceclub jetzt mit "Altersvorsorge statt Altersarmut" ein drittes Thema in den Vordergrund. Trotz guter Ausbildungsmöglichkeiten seien Frauen weit stärker als Männer von Risikofaktoren betroffen, die sich negativ auf ein auskömmliches Alter auswirkten, erklärten Präsidentin Elisabeth Born und Projektleiterin Sabine Voss.

Seit Zonta im September 2015 das Projekt "Altersarmut und Frauen" startete, konnte der Club in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Rastatt/Baden-Baden bereits mehrfach einspringen, um mittellosen Seniorinnen bei Zuzahlungen für Arznei- und therapeutische Hilfsmittel zu unterstützen oder unabwendbare Ausgaben bis 300 Euro zu subventionieren. Ferner erklärte Elisabeth Born in ihrer Begrüßung die Absicht ihres Serviceclubs, jungen Frauen Möglichkeiten aufzuzeigen, um das Risiko der Altersarmut zu minimieren, was im Falle von Geringverdienerinnen oder Alleinerziehenden allerdings schwierig sein dürfte. Wenn auch dem Fanal "Altersarmut muss nicht sein" unter gewissen Umständen widersprochen werden kann, so trifft die andere Aussage der Zontien, "Eine Heirat ist keine Lebensversicherung", durchaus ins Schwarze.

Wie alle Serviceclubs, so bemüht sich auch Zonta, durch vielfache Aktivitäten das nötige Geld aufzubringen, um damit seine Projekte zu finanzieren. Am Sonntagnachmittag erfreute ein abwechslungsreiches Kammerkonzert mit den Brüdern Dennis (Klavier) und Alexander (Violine) Kozarov sowie Ben Schneider (Orgel). Der Hausherr, Pfarrer Hans-Martin Ahr von der evangelisch-lutherischen Johannis-Gemeinde, brachte sich als kundiger Moderator des Programms von Bach über Beethoven, Albinoni, Monti bis hin zum Java Jive Swing ein.

Was er als "bunte Mixtur" ankündigte, erwies sich als gekonnter Parforce-Ritt durch Klassik, Moderne und sogar durch Pop. Was die trockene, Obertöne schluckende und wenig transparente Akustik des hübschen Kirchleins beeinträchtigte, machten die drei hochbegabten Solisten mit ihrer musikantischer Verve, ihrem spielerischem Können und ihrer fantastischer Virtuosität mehr als wett.

Am Ende bewies sich die schon sprichwörtliche Gastfreundschaft des Clubs, der seine legendären "ZontaHäppchen" und Getränke servierte.