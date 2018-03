"Größter Mitarbeiterparkplatz der Stadt" Baden-Baden (hol) - Ein Konzept für die Lösung der Parkprobleme in der Weststadt wird der Stadtverwaltung frühestens im Sommer vorliegen. Nach der Sommerpause könnte es im Gemeinderat beraten werden, hieß es gestern auf BT-Nachfrage aus dem Rathaus. Eine Anwohnerinitiative hat gestern 250Unterschriften an Bürgermeister Roland Kaiser übergeben. Ihre Forderung: die Einrichtung einer Anwohnerparkzone in sechs Straßen. Alemannen-, Dreieichen-, Franken-, Schwarzwald-, Trauben und Winzerstraße bezeichnen Petra Malina-Neumann, Sarah Fricke und Jürgen Kohler, die Sprecher der Initiative, in einem Brief an Kaiser als "größten Mitarbeiterparkplatz Baden-Badens". Als Anwohner habe man oft keine Chance, überhaupt einen Parkplatz in der eigenen Straße zu finden, sagte Fricke gestern und nannte mit den Firmen Arvato und Beragena, der Stadtklinik, der Heilpraktikerschule, dem Amtsgericht und den beruflichen Gymnasien nur einige Verursacher des Problems. Weil Mitarbeiter und Schüler die genannten Straßen zuparkten, hätten die Anwohner das Nachsehen, so der Tenor der Initiative. Zudem seien viele Autos zu schnell unterwegs und parkten auf Sperrflächen und vor Einfahrten. Auch Rettungswagen hätten manchmal Probleme, durchzukommen. Roland Kaiser sagte, ihm sei das Problem auch schon aufgefallen. Im Bereich zwischen Rheinstraße und Fürstenbergallee gebe es bereits eine Anwohnerparkzone. "Warum diese nie weitergeführt wurde, ist die Frage", sagte er und versprach schärfere Kontrollen seiner Behörde beim ruhenden und fahrenden Verkehr. Das grundsätzliche Problem sei ämterübergreifend. Er werde sich mit OB Margret Mergen und Bürgermeister Alexander Uhlig über das weitere Vorgehen abstimmen, sagte er. Es werde sicher keine schnelle Lösung geben. Ein Gutachter werde der Verwaltung einen Vorschlag machen, aus dem hervorgeht, ob und wie eine Anwohnerparkzone eingerichtet werden könnte. Dann müsse der Gemeinderat entscheiden. Das werde sicher aber erst nach der Sommerpause klappen. Stadt-Pressesprecher Roland Seiter bestätigte das. Die Angebote für das im Dezember angekündigte Gutachten seien eingeholt und würden zurzeit ausgewertet, sagte er auf BT-Nachfrage. Danach werde entschieden, welches Ingenieurbüro den Auftrag bekomme. Die Untersuchung sei eine "aufwendige Angelegenheit". Man erwarte das Ergebnis des Gutachtens aber im Sommer.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach / Freiburg

Krajnc bereit für Freiburg-Wahl Gernsbach/Freiburg (ham) - Markus Krajnc hat seine Unterstützer-Stimmen für die Wahl zum Freiburger Oberbürgermeister am 22. April zusammen. Bei der Bürgermeister-Wahl in seiner Heimatstadt Gernsbach hatte er 0,5 Prozent der Stimmen erhalten (Foto: av). » Weitersagen (ham) - Markus Krajnc hat seine Unterstützer-Stimmen für die Wahl zum Freiburger Oberbürgermeister am 22. April zusammen. Bei der Bürgermeister-Wahl in seiner Heimatstadt Gernsbach hatte er 0,5 Prozent der Stimmen erhalten (Foto: av). » - Mehr