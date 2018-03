Christkindelsmarkt künftig bis 6. Januar Baden-Baden (sre) - Der Baden-Badener Christkindelsmarkt soll künftig etwas später starten, dafür aber bis zum Dreikönigstag dauern. Das bestätigte Tourismus-Chefin Nora Waggershauser gestern auf BT-Nachfrage. Nachdem man das Okay von der Stadtverwaltung bekommen habe, habe man dieser Tage bereits bei der Internationalen Tourismusbörse (ITB) entsprechende Flyer mit den Eckdaten verteilt. Ein genaues Konzept werde allerdings erst im Lauf der nächsten zwei Wochen erarbeitet. (sre) - Der Baden-Badener Christkindelsmarkt soll künftig etwas später starten, dafür aber bis zum Dreikönigstag dauern. Das bestätigte Tourismus-Chefin Nora Waggershauser gestern auf BT-Nachfrage. Nachdem man das Okay von der Stadtverwaltung bekommen habe, habe man dieser Tage bereits bei der Internationalen Tourismusbörse (ITB) entsprechende Flyer mit den Eckdaten verteilt. Ein genaues Konzept werde allerdings erst im Lauf der nächsten zwei Wochen erarbeitet. Ziel der Veränderung sei es, Touristen auch über Silvester hinaus ein paar Tage länger in der Stadt zu halten, erläuterte Waggershauser. Eine Rolle bei der Überlegung habe auch gespielt, dass in dieser Zeit viele russische Gäste in Baden-Baden seien. Und da die russisch-orthodoxe Kirche Weihnachten erst am 7.Januar feiert, sei von dieser Gästegruppe immer wieder der Wunsch geäußert worden, den Markt doch etwas länger dauern zu lassen. Bislang startete der Budenzauber vor dem Kurhaus stets am Montag nach dem Totensonntag, also knapp eine Woche vor dem ersten Advent. Nun soll sich die Eröffnung um drei Tage nach hinten verschieben: Sie ist für den Donnerstag vor dem ersten Adventswochenende geplant. Dafür verschiebt sich das Ende des Marktes gleich um sieben Tage: Während bisher der 30.Dezember der letzte Markttag war, soll es jetzt der 6. Januar sein. Damit ist der Markt auch an Silvester geöffnet: Am 31.Dezember werde man, wie auch an Heiligabend, bis 16Uhr über den Markt gehen können, kündigte Waggershauser an. In den Tagen nach Weihnachten wolle man das Marktangebot und das Bühneprogramm anpassen, betonte Waggershauser. Derzeit erarbeite man ein Konzept, wie man diese Tage durch Aktionen besonders schön gestalten könne. Weihnachtsmusik werde man dann jedenfalls keine mehr hören: Es solle eher winterlich statt weihnachtlich werden. Die neuen Termine für den Markt sollen laut der Tourismus-Chefin zunächst für zwei Jahre getestet werden. Dann werde man Bilanz ziehen, wie das Angebot ankomme und ob es Sinn mache.

