"Wir halten das Grundstück in der Hubertusstraße für super"

Baden-Baden - Heute besichtigen Mitglieder des Bauausschusses das Grundstück in der Hubertusstraße, auf dem der DRK-Kreisverband das neue Pflegeheim als Ersatz für das Ludwig-Wilhelm-Stift in der Rotenbachtalstraße bauen will. DRK-Geschäftsführer Harald Kothe hält das Gelände für ideal geeignet.

"Das Areal ist topfeben. Wir können eine wunderschöne Gartenplanung machen, mit Duftgarten, Hochbeeten und einer schönen Wegeführung. Das ist alles am alten Standort in der Innenstadt nicht möglich", sagt Kothe. Dort gebe es zwar Wege zur Seufzerallee. "Aber es geht ganz schön steil bergab. Das ist für Gehbehinderte relativ schwierig", betont Kothe. Am neuen Standort betrage die Strecke zum Wörthböschelpark 200 Meter und sei auch eben. "Das schafft man auch mit Rollatoren." Die Bushaltestellen in Schwarzwald- und Rheinstraße seien ebenfalls nah. "Das ermöglicht Auslauf für diejenigen, die noch laufen können", so Kothe.

Der Bauausschuss hatte sich bei seiner letzten Sitzung im Februar nicht dazu durchringen können, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Projekt auf den Weg zu bringen. Auf Antrag der Grünen war das Thema vertagt und ein nichtöffentlicher Ortstermin angesetzt worden. Damit sollte auf Einwendungen von Anwohnern eingegangen werden. Kritisch sahen einige Ausschussmitglieder auch die Tatsache, dass das Ludwig-Wilhelm-Stift im Zentrum liegt, der Neubau aber nicht. Auch seine Nähe zur B500 wurde als Nachteil gesehen.

"Dabei ist Schallschutz gar kein Problem", sagt Kothe. Im Neubau werde eine aktive Be- und Entlüftung eingebaut. Für viele Bewohner sei Straßenlärm nicht problematisch, führt er weiter aus. Moderne Hörgeräte filterten diesen aus den Geräuschen heraus. "Und in der Rotenbachtalstraße war es auch nicht ganz leise."

Die zentrale Lage des Ludwig-Wilhelm-Stifts habe auch nur wenig Vorteile gebracht. Klar sei die Aussicht auf den Battert vom bisherigen Standort aus kaum zu toppen. Die Nähe der Innenstadt sei aber kein Argument. "Aus eigener Kraft schafft es ohnehin keiner der Bewohner dorthin", so Kothe. "Wir halten das Grundstück in der Hubertusstraße für super", fasst der DRK-Geschäftsführer zusammen. Er hofft, dass sich der Bauausschuss am 22. März auf einen Beschluss für den Neubau in der Hubertusstraße einigt. Dann steht das Thema nämlich wieder auf der Tagesordnung.

"Den Verkaufserlös vom alten Gebäude brauchen wir auch als Finanzierungsgrundlage für den Neubau", gibt Kothe zu, dass es auch wirtschaftliche Gründe für die nun angestrebte Lösung gibt. Auf dem Grundstück in der Innenstadt sollen Luxus-Wohnungen entstehen.