Trauer um Gründungspräsident

Geboren im Jahr 1950 in Baden-Baden, wuchs Söhner in Stuttgart auf und absolvierte dort nach seiner Schulzeit zunächst eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn. Im Jahr 1985 kehrte er in seine badische Heimat zurück und wurde Pressesprecher der Kurverwaltung. Sechs Jahre später gründete er den Presse-Club Baden-Baden, den er bis zum Jahr 1997 leitete. "Bis zum Schluss hat er rege am Clubleben teilgenommen, obwohl es ihm gesundheitlich sehr schlecht ging", erklärte Seiter. Die Teilnehmer der Versammlung gedachten dann des Verstorbenen mit einer Schweigeminute.

Seiter blickte anschließend zurück auf Aktivitäten und Veranstaltungen des Clubs im vergangenen Jahr. Dazu gehörten Treffen mit Bürgermeister Alexander Uhlig nach den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit und eine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl mit den Kandidaten des Wahlkreises. Außerdem waren der ukrainische Journalist Alexei Bobrovnikov zu Gast und Nora Waggershauser, die Geschäftsleiterin der Kur und Tourismus GmbH. Der Präsident nutzte die Gelegenheit, "der tollen Mannschaft" zu danken, die diese Veranstaltungen organisiert.

Die Versammlung schritt dann zu den Wahlen. Präsident des Presse-Clubs bleibt auch für die kommenden zwei Jahre Roland Seiter. Das Amt des Vizepräsidenten übernimmt Jan-Michael Meinecke. Als Schatzmeisterin fungiert Alexandra Leah, und die Aufgaben der Schriftführerin übernimmt Daniela Jörger. Zu Beisitzern wurden bestimmt: Jani Büsing, Agathe Freudl, Detlev Gawron, Volker Gerhard, Wolfgang Mayer und Karin Walter. Und Kassenprüfer sind Waldtraut Siebeneicher und Eduard Klausmann.

Seiter gab dann noch einen Ausblick auf geplante Veranstaltungen in diesem Jahr. So hat der Direktor von Brenners Park-Hotel, Frank Marrenbach, seine Teilnahme an einem Treffen für den 12. Mai angekündigt. Einen Monat später, am 12. Juni, wird Oberbürgermeisterin Margret Mergen kommen und auf die erste Hälfte ihrer achtjährigen Amtszeit zurückblicken. "Mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Martin Herrenknecht, dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden des gleichnamigen Unternehmens zu Herstellung von Tunnelvortriebsmaschinen, sind wir noch im Gespräch" erklärte Seiter im BT-Gespräch.